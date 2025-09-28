हिमाचल में सरकार ने एकमुश्त टैक्स चुकाने का दिया मौका, 30 हजार मामले हैं लंबित; यह रहेगी डेडलाइन

Himachal Pradesh tax payment हिमाचल प्रदेश सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए 30 नवंबर तक कर अदायगी का मौका दिया है। हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले निपटान योजना 2025 के तहत वैट केंद्रीय बिक्री कर और अन्य करों से जुड़े पुराने मामले निपटाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमों को कम करना और राजस्व बढ़ाना है।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh tax payment, जीएसटी लागू होने से हिमाचल के करदाताओं को एकमुश्त कर अदायगी का मौका दिया गया है। 30 नवंबर तक करदाता कर की अदायगी कर सकते हैं। लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले निपटान योजना 2025 (चरण-2) शुरू की है।

इस योजना के अंतर्गत करदाताओं को वैट, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर से जुड़े पुराने बकाया मामले का एकमुश्त निपटारा करने का अवसर दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमों में कमी लाना और ऐसे मामलों से राजस्व अर्जित करना है जो जीएसटी लागू होने से पुराने कानूनों के अंतर्गत लंबित हैं। इस चरण में पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े मामले (वर्ष 2020-21 तक) भी शामिल होंगे। इससे गैर जीएसटी कर कानूनों के अंतर्गत लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी।