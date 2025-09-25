Language
    हिमाचल में राज्य चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए नियमों में किया बदलाव, शपथपत्र देकर बाद में भी दिए जा सकेंगे सर्टिफिकेट

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:17 AM (IST)

    Himachal State Selection Commission हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य चयन आयोग (प्रक्रिया और संचालन) नियम-2024 को स्वीकृति दी है जिससे ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वैध प्रमाणपत्र न होने पर शपथपत्र से काम चल जाएगा। आयोग परीक्षा प्रक्रिया स्पष्ट करेगा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाएगा।

    हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग ने भर्ती नियम बदल दिए हैं।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal State Selection Commission, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य चयन आयोग (प्रक्रिया और संचालन) नियम-2024 को अधिसूचित किया गया है। इस नए नियम के तहत, उम्मीदवारों को आवेदन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के प्रमाणपत्रों के लिए नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

    यदि इन श्रेणियों के वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उम्मीदवार शपथपत्र देकर बाद में प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

    आयोग ने परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि परीक्षाओं से संबंधित रिकाॅर्ड को सुरक्षित रखा जा सके। भविष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए ये नए नियम प्रभावी होंगे।

    ऑनलाइन इंटरफेस मिलेगा

    आयोग के माध्यम से जिन विभागों, निगमों, बोर्डों या पीएसयू ने भर्ती करवानी है, उन्हें निश्चित समय के भीतर सूचना देनी होगी। आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक उपयुक्त आनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग या अन्य एजेंसियां मांग पत्र प्रस्तुत कर सकेंगी। यह वेब आधारित प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मांग पत्र तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक आवश्यक दस्तावेज निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार जमा नहीं किए जाते।

    अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को भी ध्यान में रखा जाएगा

    भर्ती एवं पदोन्नति नियम, रिक्तियों के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी प्रश्न के संबंध में संवाद सचिव के स्तर पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर संवाद करने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन की तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, खेल और एनसीसी का दावा प्रमुख रहेगा।

    लोक सेवा आयोग ने ई-एडमिट कार्ड जारी किया

    वहीं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली एचपी फारेस्ट सर्विस (असिस्टेंट कंजर्वेटर आफ फारेस्ट) की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इसके अलावा इससे संबंधित विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले प्रवेश करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी।

