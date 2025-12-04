हिमाचल: सुक्खू सरकार का बड़ा एक्शन, एसपी राजेश वर्मा को किया सस्पेंड; पुलिस मुख्यालय छोड़ने पर लगाई रोक

Language
    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एसपी राजेश वर्मा को निलंबित कर दिया है और उन्हें पुलिस मुख्यालय छोड़ने से रोक दिया है। सरकार ने इस मामले की जांच के आ ...और पढ़ें

    हिमाचल सरकार ने एसपी राजेश वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने संचार एवं तकनीकी सेवाओं, शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके आदेश 3 दिसंबर, 2025 को जारी किए गए हैं। निलंबन की कार्रवाई केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत की गई है।

    विभागीय कार्रवाई है विचाराधीन

    आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजेश वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई विचाराधीन है और इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। 

    डीजीपी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे

    निलंबन अवधि में पुलिस मुख्यालय शिमला में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान वह डीजीपी, हिमाचल प्रदेश की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

    निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

    गृह विभाग के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। निलंबन आदेश की प्रतियां पुलिस महानिदेशक, नियंत्रक वित्त एवं लेखा विभाग, और संबंधित कर्मचारी फाइलों को भी भेज दी गई हैं।

    निर्देशों का पालन न करने का आरोप

    बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि उसने सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं, दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। इस कारण सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।

