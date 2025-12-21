शिमला में कार सवार युवक से चिट्टे की खेप पकड़ी, दो साथी पुलिस को चकमा देकर हो गए फरार
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में बालूगंज के तहत एमएलए क्रासिंग के पास रविवार को नाके के दौरान पुलिस ने एक युवक को 7.090 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपित चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को आरोपित को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
एमएलए क्रासिंग के पास पुलिस ने की कार्रवाई
शिमला पुलिस की टीम ने नाके के दौरान क्रासिंग के पास कार को जांच के लिए रोका तो कार सवार 29 वर्षीय धीरज शर्मा निवासी गांव घासो डाकघर झाकड़ी तहसील रामपुर जिला शिमला से 7.090 ग्राम चिट्टा बरामद किया।
पुलिस ठिकानों पर दे रही दबिश
इस दौरान कार सवार अन्य दो युवक योगेश और अंकू निवासी गांव घासो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
बस सवार युवक से चिट्टा पकड़ा
उधर, शिमला पुलिस ने शोघी बैरियर में शनिवार रात नाके के दौरान पंजाब नंबर की एक बस सवार युवक के 6.090 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 35 वर्षीय दीपक वर्मा निवासी गांव कलहाली डाकघर मालोटी तहसील व जिला शिमला के रूप में हुई है।
अब पुलिस आरोपित से पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह चिट्टा कहां से लाया था। इसके अलावा युवक के किन लोगों के साथ संपर्क है, इसके लिए उसकी बैंक डिटेल और काल डिटेल भी पुलिस खंगाल रही है।
