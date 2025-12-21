Chamba News: सिहुंता में बाप-बेटे ने युवक के सिर व गर्दन पर किए तेजधार हथियार से वार, गंभीर हालत में टांडा रेफर

संवाद सहयोगी, चुवाड़ी (चंबा)। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस थाना सिहुंता के तहत क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते बाप-बेटे ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके सिर और गर्दन पर गहरे जख्म आए हैं।



प्राथमिक उपचार के बाद घायल की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

पीड़ित ने पुलिस को दिया बयान घटना 18 दिसंबर की शाम करीब सात बजे की है। शिकायतकर्ता हरनाम सिंह पुत्र कर्ण देव सिंह, निवासी गांव रियाणी डाकघर गरनोटा, तहसील सिहुंता ने पुलिस को बताया कि वह शाम के समय रियाणी रोड पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। माहौल सामान्य था, लेकिन तभी अचानक वहां यशवंत सिंह और उसका बेटा अभय पहुंच गए।



पीड़ित का आरोप है कि दोनों बाप-बेटे ने पहले तो उसे घेर लिया और उसका रास्ता रोक दिया। इससे पहले कि हरनाम कुछ समझ पाता देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपितों ने पिटाई शुरू कर दी।

पीछे से तेजधार हथियार से किया वार हरनाम सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि हाथापाई के दौरान आरोपितों में से एक ने पीछे से उसकी गर्दन और सिर के पिछले हिस्से पर किसी तेजधार हथियार से जोरदार हमला किया। हमला इतना सटीक और घातक था कि हरनाम लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।

हमले के बाद फरार हो गए आरोपित प्रत्यक्षदर्शियों और दोस्तों ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो हमलावर वहां से भाग निकले। जाते-जाते आरोपितों ने हरनाम को सरेआम जान से मारने की धमकी भी दी। गहरे घाव के कारण हुआ बेसुध वारदात के तुरंत बाद घायल हरनाम सिंह को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। सिर और गर्दन के पिछले हिस्से में गहरा घाव होने के कारण वह बेसुध हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डाक्टरों ने उसे तुरंत हायर सेंटर टांडा रेफर कर दिया।

क्षेत्र में दहशत का माहौल फिलहाल घायल का उपचार टांडा मेडिकल कालेज में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस वारदात के बाद गरनोटा और रियाणी क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी रोष और दहशत का माहौल है। शाम के समय सार्वजनिक सड़क पर इस तरह के जानलेवा हमले ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं।