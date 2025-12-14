Himachal: ऑनलाइन ट्रेडिंग से कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में शिमला के बागवान से 36 लाख रुपये की ठगी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक बागबान से आनलाइन ट्रेडिंग और आइपीओ में मुनाफे का लालच देकर 36 लाख रुपये की ठगी हुई है। अब ठगी का अहसास होने पर बागबान ने शिमला साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया है।

अज्ञात कॉलर ने किया मुनाफे का दावा बागबान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबर से काल आई। उस व्यक्ति ने खुद को इंडनिव प्रो नामक कंपनी का प्रतिनिधि बताया और आनलाइन ट्रेडिंग से कम समय में बड़े मुनाफे का दावा किया।

एप डाउनलोड करने के बाद शुरू हुआ ठगी का खेल उसके झांसे में आकर इंडनिव प्रो नाम की एप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लिया। इसके बाद ठगों ने ट्रेडिंग शुरू करने के नाम पर पहले 15 हजार रुपये जमा करवाए। कुछ समय बाद पीड़ित को आइपीओ में निवेश करने का झांसा दिया। उससे अलग-अलग किस्त में लगभग 14 लाख रुपये का निवेश करवा दिया। जब बागबान को भरोसा हो गया कि उसे मुनाफा मिलेगा, तो ठगों ने सर्विस चार्ज के नाम पर 10 लाख रुपये और मांगे, जिसे उसने जमा भी करवा दिया।

गवां दिए 36 लाख रुपये इसके बाद भी ठगों ने यह कहकर फिर से पैसे मांगे कि सर्वर की समस्या के कारण रकम गलत खाते में चली गई है और उसे ठीक करने के लिए दोबारा 10 लाख रुपये भेजने होंगे। पीड़ित ने यह राशि भी भेज दी। बाद में ठगों ने 30 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर और पैसे की मांग की। इस दौरान पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।