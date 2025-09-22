Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shimla Landslide: शिमला शहर में सड़क के बीच पड़ गया बड़ा गड्ढा, लोगों की आवाजाही हुई बंद; प्रशासन ने ढूंढ निकाला समाधान

    By rohit nagpal Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:09 PM (IST)

    Shimla Landslide शिमला में घोड़ा अस्पताल से सब्जी मंडी जाने वाली सड़क में गड्ढा होने से यातायात बाधित हो गया है। निगम प्रशासन सड़क का पुनर्निर्माण करेगा जिसके लिए 15-20 फुट का पुल बनाया जाएगा। सड़क बंद होने से किसानों और कारोबारियों को परेशानी हो रही है। मेयर और आयुक्त ने दौरा कर पुल निर्माण का निर्णय लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिमला में सब्जी मंडी सड़क पर बना गड‌्ढा। जागरण

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Landslide, राजधानी शिमला में रविवार रात को घोड़ा अस्पताल से सब्जी मंडी को आने वाली सड़क में पड़े गड्ढे ने निगम की परेशानी को बढ़ा दिया है। नगर निगम प्रशासन को इस सड़क को ठीक करने के लिए अब इस पूरी सड़क का दोबारा से निर्माण करना पड़ सकता है, सड़क में जहां यह गड्ढा पड़ा है उसके नीचे नाला है, ये पूरा स्थान खाली है, इसके खाली होने के कारण इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगम प्रशासन यहां 15 से 20 फुट का एक स्लैब यानी पुल बनाकर इसे बनाने पर विचार कर रहा है। इसे बनाने के लिए नगर निगम के बीएंडआर शाखा को निर्देश दे दिए हैं। इसका काम जल्दी शुरू हो सके, इसके लिए जल्द ही डीपीआर बनाकर काम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

    बता दें कि सड़क के बंद होने के कारण सब्जी मंडी को आने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। इससे शिमला के आसपास के लगभग 20 से 30 पंचायत के किसानों को अपनी फसल को मंडी पहुंचने में परेशानी हो रही है। राजधानी के आसपास के उपनगरों में सब्जी की दुकान चलाने वालों को सामान ले जाने में परेशानी हो रही है।

    कुली के माध्यम से लाना पड़ेगा सामान

    इस सड़क के टूटने के बाद से ही इसे ठीक करने और इससे होने वाली परेशानी पर चर्चा शुरू हो गई थी, इससे महज सब्जी मंडी ही नहीं, बल्कि लोअर बाजार को आने वाले कारोबारियों के समान पर भी असर पड़ेगा। अब कारोबारी को सर्कुलर रोड से लेकर लोअर बाजार तक अपना सामान कुलियों के माध्यम से लाना होगा। इससे उन्हें अधिक भाड़ा ढुलाई का देना पड़ सकता है।

    मेयर और आयुक्त ने किया दौरा

    कारोबारियों की परेशानी और शहर के लोगों को आगे ही समस्या को देखते हुए मेयर सुरेंद्र चौहान, आयुक्त भूपेंद्र अत्री सहित नगर निगम के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया। यहीं पर फैसला लिया कि यहां पर एक स्लैब डालकर सड़क का निर्माण किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि सड़क में जहां पर गड्ढा पड़ा हुआ है, इसके नीचे एक नाला है , पूरा स्थान खाली है। इसलिए बिना किसी जोखिम के पुल बनाते हुए इस सड़क का दोबारा से बनाया जाना है। इससे शहर के लोगों को सब्जी मंडी रोजगार या अन्य स्थानों पर आने-जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े।

    यह भी पढ़ें- Kullu Landslide: आपदा ने उजाड़ दिया पूरा बंदल गांव, बच्चे पूछ रहे कब तक टेंट में रहेंगे; चंदे राम का दूसरी बार टूटा घर

    सड़क पर गड्ढा बढ़ने से फंसे कई वाहन

    सड़क पर गड्ढा पढ़ने के बाद कई लोगों के वाहन सब्जी मंडी में ही फंस गए हैं। अब उन्हें इस अपने वाहनों को निकालने के लिए सब्जी मंडी की सड़कों ठीक करने का इंतजार करना पड़ेगा।

    यह भी पढ़ें- Himachal Bus Accident: तलवाड़ा से बद्दी जा रही बस की ब्रेक फेल, स्कूली छात्रों सहित 37 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर