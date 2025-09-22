Shimla Landslide: शिमला शहर में सड़क के बीच पड़ गया बड़ा गड्ढा, लोगों की आवाजाही हुई बंद; प्रशासन ने ढूंढ निकाला समाधान

Shimla Landslide शिमला में घोड़ा अस्पताल से सब्जी मंडी जाने वाली सड़क में गड्ढा होने से यातायात बाधित हो गया है। निगम प्रशासन सड़क का पुनर्निर्माण करेगा जिसके लिए 15-20 फुट का पुल बनाया जाएगा। सड़क बंद होने से किसानों और कारोबारियों को परेशानी हो रही है। मेयर और आयुक्त ने दौरा कर पुल निर्माण का निर्णय लिया है।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Landslide, राजधानी शिमला में रविवार रात को घोड़ा अस्पताल से सब्जी मंडी को आने वाली सड़क में पड़े गड्ढे ने निगम की परेशानी को बढ़ा दिया है। नगर निगम प्रशासन को इस सड़क को ठीक करने के लिए अब इस पूरी सड़क का दोबारा से निर्माण करना पड़ सकता है, सड़क में जहां यह गड्ढा पड़ा है उसके नीचे नाला है, ये पूरा स्थान खाली है, इसके खाली होने के कारण इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा।

निगम प्रशासन यहां 15 से 20 फुट का एक स्लैब यानी पुल बनाकर इसे बनाने पर विचार कर रहा है। इसे बनाने के लिए नगर निगम के बीएंडआर शाखा को निर्देश दे दिए हैं। इसका काम जल्दी शुरू हो सके, इसके लिए जल्द ही डीपीआर बनाकर काम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि सड़क के बंद होने के कारण सब्जी मंडी को आने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। इससे शिमला के आसपास के लगभग 20 से 30 पंचायत के किसानों को अपनी फसल को मंडी पहुंचने में परेशानी हो रही है। राजधानी के आसपास के उपनगरों में सब्जी की दुकान चलाने वालों को सामान ले जाने में परेशानी हो रही है।

कुली के माध्यम से लाना पड़ेगा सामान इस सड़क के टूटने के बाद से ही इसे ठीक करने और इससे होने वाली परेशानी पर चर्चा शुरू हो गई थी, इससे महज सब्जी मंडी ही नहीं, बल्कि लोअर बाजार को आने वाले कारोबारियों के समान पर भी असर पड़ेगा। अब कारोबारी को सर्कुलर रोड से लेकर लोअर बाजार तक अपना सामान कुलियों के माध्यम से लाना होगा। इससे उन्हें अधिक भाड़ा ढुलाई का देना पड़ सकता है।