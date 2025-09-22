Himachal Bus Accident: तलवाड़ा से बद्दी जा रही बस की ब्रेक फेल, स्कूली छात्रों सहित 37 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर
Himachal Pradesh Bus Accident कांगड़ा के डाडासीबा में गुराला के पास हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तलवाड़ा से बद्दी जा रही बस की ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। बस में स्कूली विद्यार्थियों सहित 37 यात्री घायल हो गए जिन्हें डाडासीबा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कमलजीत, डाडासीबा (कांगड़ा)। HRTC Bus Accident, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सवारियों से भरी बस की ब्रेक फेल हो गईं। तलवाड़ा से बद्दी जा रही यात्रियों से खचाखच भरी बस अचानक ब्रेक फेल होते ही अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। जोरदार धमाके के साथ बस में सवार बच्चों और महिलाओं की चीख-पुकार गूंज उठी।
बस जिला कांगड़ा के डाडासीबा में गुराला के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। घायलों में ज्यादातर बाबा कांशीराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाडासीबा के बच्चे सवार थे स्कूल के बच्चे ज्यादा घायल हुए हैं। हादसे में 37 सवारियों को चोटें आई हैं। घायल सवारियों व स्कूली बच्चों को सिविल अस्पताल डाडासीबा पहुंचाया गया। लोगों ने अपनी निजी वाहनों में तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को निजी वाहनों व एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल डाडासीबा पहुंचाया। हालात ऐसे बने कि अस्पताल के सारे बेड भर गए और धरातल पर लेटाकर घायलों का उपचार किया गया।
तीन लोग टांडा किए गए रेफर
गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर करना पड़ा। हादसे में घायल त्रिशला, सुनीता और निमनेश को टांडा रेफर किया गया है। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
मोड़ पर बस न पलटती तो आगे थी गहरी खाई
डीएसपी डाडासीबा राजकुमार ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। चालक ने भी स्वीकार किया कि ब्रेक फेल हो गए थे। अगर उसने समझदारी न दिखाई होती और बस को मोड़ पर पलटने का जोखिम न लिया होता, तो यह वाहन सीधे खाई में जा गिरता और बड़ा नुकसान हो सकता था।
15 विद्यार्थी हुए घायल
17 वर्षीय अनीता निवासी गांव रैल, 17 वर्षीय समीक्षा निवासी गांव बसलाड़, 17 वर्षीय वंशिका मेहड़ा, 16 वर्षीय श्रेया ठाकुर निवासी गुराला, 14 वर्षीय नव्या निवासी गुराला, 16 साल की निकिता निवासी लंडियाड़ा, 13 वर्षीय इशिता निवासी बसलाड़, 17 वर्षीय ममता निवासी बसलाड़, 17 वर्षीय निम्नेश निवासी बनूड़ी, 17 वर्षीय कृष्ण निवासी सुलैह, 15 वर्षीय निशा निवासी सुलैह, 15 साल की विशाखा निवासी मेहड़ा, 15 साल की सोनम निवासी गुराला, 17 वर्षीय नीरज निवासी बसलाड़, 17 वर्षीय निखिल निवासी सुलैह घायल हुए हैं।
स्कूल अध्यापिका सहित ये लोग घायल
इसके अलावा अमित (22) निवासी बड़ा रेल, शिवांगी (22) निवासी घाटी, सौरभ (23) निवासी डुबोया, अरुण कुमार (19) निवासी सांडा, सक्षम शर्मा (19) निवासी रेल, स्कूल शिक्षिका 51 वर्षीय त्रिशला देवी निवासी बाड़ी,
अनुभव (22) निवासी बाड़ी, लीला देवी निवासी बरनाली उम्र 70, आवीश कुमार निवासी मेहडा, नेहा शर्मा निवासी सयुल खड्ड 17, देशराज निवासी फतेहपुर 57, सोनम निवासी गुराला 15, सौरभ निवासी बसलाड 16, चैचला देवी निवासी बरनाली 66, सपना निवासी गुराला 35, यश निवासी गुराला 12, पलक ठाकुर निवासी बसलाड,20, सुनीता निवासी मेहडा़ 20, अंजना देवी निवासी घाटी उम्र 50, शांति देवी निवासी गुरनबाड़ 75, शिवराज निवासी घमरूर 52, 51 वर्षीय राजेश निवासी रैल घायल हुए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।