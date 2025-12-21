Language
    हिमाचल: शिमला के तीन बड़े अस्पतालों के 50 प्रतिशत डॉक्टर गए अवकाश पर, अब क्या रहेगी व्यवस्था?

    By Shikha Verma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और केएनएच में सोमवार से 50% डॉक्टर शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे। पहला बैच 22 से 28 जनवरी तक छ ...और पढ़ें

    शिमला के तीनों बड़े अस्पतालों के 50 प्रतिशत डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) शिमला, चमियाणा स्थित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल व कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) शिमला में सोमवार से 50 प्रतशित डाक्टर शीतकालीन अवकाश पर होंगे। चिकित्सकों का पहला बैच 22 से लेकर 28 जनवरी तक छुट्टी पर होगा। 

    29 जनवरी को सभी डाक्टर अस्पताल में मौजूद होंगे। मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए 50 प्रतिशत डाक्टर होते हैं।

    डॉक्टर का पता कर ही पहुंचे अस्पताल

    अस्पताल आ रहे मरीज डाक्टर की मौजूदगी का पता करके अस्पताल आएं। हालांकि ओपीडी में दूसरे डॉक्टर माजूद ही रहते हैं। कई मरीज चेकअप लंबे समय से एक ही डाक्टर से करवाते हैं, ऐसे मरीजों को विशेष तौर पर डाक्टर की मौजूदगी का पता कर आना होता है। इन्हें डाक्टर की गैर मौजूदगी में बिना चैकअप के ही वापस लौटना पड़ता है।

    हर साल रहता है शेड्यूल

    डाक्टरों की छुट्टियों का शेड्यूल हर साल रहता है। सर्दियों के साथ डाक्टरों को गर्मियों की छुट्टियां भी रहती है। सर्दियों के दिनों में तो डाक्टर दो बार ही अस्पताल में पूरे मिल पाते हैं। पहले बैच के वापस आने व दूसरे बैच के छुट्टी पर जाने के बीच में एक दिन का गैप रहता है। इस दौरान ही पूरे डाक्टर अस्पताल में मिलते हैं।

    मरीजों को मिलेगा उपचार : एमएस

    आइजीएमसी अस्पताल के एमएस डा. राहुल राव ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी डाक्टर शीतकालीन अवकाश पर जा रहे हैं। अस्पताल में पहले से इसके लिए व्यवस्था की गई है। मरीजों को पहले की तरह ही इलाज मिलेगा।

