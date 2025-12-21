हिमाचल: शिमला के तीन बड़े अस्पतालों के 50 प्रतिशत डॉक्टर गए अवकाश पर, अब क्या रहेगी व्यवस्था?

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) शिमला, चमियाणा स्थित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल व कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) शिमला में सोमवार से 50 प्रतशित डाक्टर शीतकालीन अवकाश पर होंगे। चिकित्सकों का पहला बैच 22 से लेकर 28 जनवरी तक छुट्टी पर होगा।



29 जनवरी को सभी डाक्टर अस्पताल में मौजूद होंगे। मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए 50 प्रतिशत डाक्टर होते हैं।

डॉक्टर का पता कर ही पहुंचे अस्पताल अस्पताल आ रहे मरीज डाक्टर की मौजूदगी का पता करके अस्पताल आएं। हालांकि ओपीडी में दूसरे डॉक्टर माजूद ही रहते हैं। कई मरीज चेकअप लंबे समय से एक ही डाक्टर से करवाते हैं, ऐसे मरीजों को विशेष तौर पर डाक्टर की मौजूदगी का पता कर आना होता है। इन्हें डाक्टर की गैर मौजूदगी में बिना चैकअप के ही वापस लौटना पड़ता है।

हर साल रहता है शेड्यूल डाक्टरों की छुट्टियों का शेड्यूल हर साल रहता है। सर्दियों के साथ डाक्टरों को गर्मियों की छुट्टियां भी रहती है। सर्दियों के दिनों में तो डाक्टर दो बार ही अस्पताल में पूरे मिल पाते हैं। पहले बैच के वापस आने व दूसरे बैच के छुट्टी पर जाने के बीच में एक दिन का गैप रहता है। इस दौरान ही पूरे डाक्टर अस्पताल में मिलते हैं।