शिमला IGMC में मरीज को पीटने वाला डॉक्टर ड्यूटी से हटाया, स्वास्थ्य मंत्री बोले- कड़ा एक्शन होगा; नई गाइडलाइंस बनेंगी
Shimla IGMC, शिमला के आईजीएमसी में मरीज से मारपीट के आरोपी डॉक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीएमसी प्रबंधन से जानकारी ली और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla IGMC, हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में मरीज के साथ मारपीट करने के आरोपित को डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया है।
मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डा. धनीराम शांडिल ने आईजीएमसी प्रबंधन को प्रदेश सचिवालय तलब किया व पूरे मामले की जानकारी हासिल की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है व जांच कमेटी बिठा दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अंतिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एसपी शिमला से बात करेंगे
मंत्री ने कहा कि जिस मरीज के साथ मारपीट हुई है, वह ओपीडी मरीज था। किस वजह से यह सारा घटनाक्रम हुआ है, इसका पता रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई करे, वह खुद एसपी शिमला से बात करेंगें, ताकि निष्पक्ष जांच हो।
डॉक्टर ने अगस्त में सेवाएं शुरू की थी
आरोपित डॉक्टर ने इसी साल अगस्त में अनुबंध के तौर पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित डॉक्टर के सस्पेंशन या बर्खास्त करने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
मरीजों से व्यवहार को लेकर गाइडलाइंस जारी होंगी
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि मरीजों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के मरीजों से व्यवहार को लेकर जल्द ही सख्त गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
