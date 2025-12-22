शिमला IGMC में मरीज को पीटने वाला डॉक्टर ड्यूटी से हटाया, स्वास्थ्य मंत्री बोले- कड़ा एक्शन होगा; नई गाइडलाइंस बनेंगी

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla IGMC, हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में मरीज के साथ मारपीट करने के आरोपित को डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया है।



मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डा. धनीराम शांडिल ने आईजीएमसी प्रबंधन को प्रदेश सचिवालय तलब किया व पूरे मामले की जानकारी हासिल की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है व जांच कमेटी बिठा दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अंतिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एसपी शिमला से बात करेंगे मंत्री ने कहा कि जिस मरीज के साथ मारपीट हुई है, वह ओपीडी मरीज था। किस वजह से यह सारा घटनाक्रम हुआ है, इसका पता रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई करे, वह खुद एसपी शिमला से बात करेंगें, ताकि निष्पक्ष जांच हो।

डॉक्टर ने अगस्त में सेवाएं शुरू की थी आरोपित डॉक्टर ने इसी साल अगस्त में अनुबंध के तौर पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित डॉक्टर के सस्पेंशन या बर्खास्त करने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।