Shimla: घर से सोने के आभूषण हुए चोरी तो महिला बेटे और भांजा के खिलाफ पहुंची थाने, नशे की लत से ग्रस्त हैं दोनों
शिमला में एक महिला ने अपने बेटे और भांजा के खिलाफ सोने के आभूषण चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि दोनों नशे की लत के शिकार हैं और उन्होंने नशे की पूर्ति के लिए ही चोरी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला के चिड़गांव उपमंडल में घर से सोने के आभूषण गुम हो गए। इस मामले में शिकायतकर्ता ने अपने बेटे और भांजा पर चोरी का शक जताया है और इनके खिलाफ चिड़गांव थाना में शिकायत भी दी है। पुलिस ने परिवार की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह मामला रोहडू उपमंडल के चिड़गांव थाना क्षेत्र में सामने आया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि 24 नवंबर को दिन के समय घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था।
इसी दौरान उसका बेटा और भांजा घर आए और उसकी मां का सोने का पैंडल चुराकर ले गए। बाद में जब परिजनों ने जांच की तो सोने का पैंडल नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
नशे की लत से ग्रस्त हैं युवक
मामले की गंभीरता को देखते हुए चिड़गांव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की जांच के मुताबिक दोनों संदिग्ध नशे की लत से पीड़ित है और इसी कारण घर में चोरी की आशंका जताई गई है।
पुलिस ने की संदिग्धों से पूछताछ
डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने रविवार को बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी की वजह और पैंडल की बरामदगी को लेकर जांच जारी है और आवश्यक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने शिकायतकर्ता व आरोपितों के नाम सार्वजनिक करने से इंकार किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।