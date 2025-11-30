Language
    Kangra: फोरलेन निर्माण के कारण वनवे किया ट्रैफिक, गगल से वाया लंज होकर पठानकोट जाएंगी बसें; रोजाना 3 घंटे होगी दिक्कत

    By Neeraj Vyas Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    कांगड़ा में फोरलेन निर्माण के चलते यातायात बदला गया है। सनौरां चौक से लंज होकर बसें जाएंगी, जिससे यात्रियों को ज़्यादा दूरी तय करनी होगी। निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण यह बदलाव किया गया है। यात्रियों को अब अतिरिक्त समय और दूरी का सामना करना पड़ेगा।

    वनवे ट्रैफिक किए जाने से सनौरां चौक पर परेशान यात्री। जागरण

    संवाद सहयोगी, गगल (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी फोरलेन के शाहपुर व द्रम्मण पर चल रहे निर्माण व पुल के कार्य के कारण प्रशासन ने यातायात वनवे किया है। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आगामी 10 दिन के लिए लंबे रूट की जाने वाली बसों को सनौरा चौक से डायवर्ट करके सलोल लंज व 32 मील होकर जाना पड़ेगा।

    रोजाना दो से तीन घंटे डायवर्ट होगा ट्रैफिक

    गगल पुलिस के थाना प्रभारी उधम सिंह ने बताया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यह नया रोड प्लान आठ से दस दिन के लिए जारी कर दिया गया है। अब हर दिन सुबह दस बजे से लेकर एक बजे के आसपास दो-तीन घंटे के लिए गगल से पठानकोट या अन्य लंबे रूटों को जाने वाली सभी बसों को सनौरा चौक से डायवर्ट किया जाएगा, ताकि लंबे रूठ के यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

    पठानकोट से कांगड़ा की तरफ आ सकेंगी बसें

    गगल पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि पठानकोट से कांगड़ा पालमपुर धर्मशाला की बसें आ सकती हैं। लेकिन जाने के लिए सनौरा की सड़क को डायवर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि गगल से शाहपुर तक बसें इसी रोड पर जा सकती हैं। लेकिन लंबे रूट वाली बसों को सनौरा से ही डायवर्ट होना पड़ेगा। 

    करना पड़ेगा 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर

    अब लंबे रूट वाली बसों को 25 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगेगा।

    पुल की फाउंडेशन का कार्य होगा

    उधर, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट मैनेजर रोहित ने बताया के शाहपुर के साथ पुहाड़ा में पुल के निर्माण की फाउंडेशन दी जा रही है। उसके लिए कम से कम आठ दस दिन लगेंगे जैसे ही फाउंडेशन का कार्य खत्म हो जाएगा तो रोड बहाल कर दिया जाएगा।