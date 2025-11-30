Kangra: फोरलेन निर्माण के कारण वनवे किया ट्रैफिक, गगल से वाया लंज होकर पठानकोट जाएंगी बसें; रोजाना 3 घंटे होगी दिक्कत

संवाद सहयोगी, गगल (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी फोरलेन के शाहपुर व द्रम्मण पर चल रहे निर्माण व पुल के कार्य के कारण प्रशासन ने यातायात वनवे किया है। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आगामी 10 दिन के लिए लंबे रूट की जाने वाली बसों को सनौरा चौक से डायवर्ट करके सलोल लंज व 32 मील होकर जाना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोजाना दो से तीन घंटे डायवर्ट होगा ट्रैफिक गगल पुलिस के थाना प्रभारी उधम सिंह ने बताया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यह नया रोड प्लान आठ से दस दिन के लिए जारी कर दिया गया है। अब हर दिन सुबह दस बजे से लेकर एक बजे के आसपास दो-तीन घंटे के लिए गगल से पठानकोट या अन्य लंबे रूटों को जाने वाली सभी बसों को सनौरा चौक से डायवर्ट किया जाएगा, ताकि लंबे रूठ के यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।