    हिमाचल के डिप्टी CM फ्लाइट में देरी की पोस्ट कर हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- जनता भी आपकी बसों के लिए इसी तरह परेशान

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:21 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट में देरी होने पर नाराज हुए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और विधायक आशीष बुटेल भी उसी फ्लाइट में थे। यूजर्स ने उनकी पोस्ट पर कई तरह की टिप्पणियां कीं और हिमाचल की परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठाए। फ्लाइट पायलट की अनुपलब्धता के कारण देर से रवाना हुई।

    हिमाचल प्रदेश के उपमुख्मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और रजनी पाटिल की ओर से की गई पोस्ट।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। दिल्ली से चंडीगढ़ आ रही फ्लाइट में देरी होने को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नाराजगी जाहिर की। वह दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल व पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल भी इसी फ्लाइट में थे। 

    उपमुख्यमंत्री ने इसको लेकर अपने फेसबुक पेज पर लिखा। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ''इंडिगो की ऐसी अव्यवस्था अस्वीकार्य है।'' जिसके बाद इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में डिप्टी सीएम की ही जमकर क्लास लगा दी। अपनी इस पोस्ट को लेकर रविवार को उपमुख्यमंत्री खूब ट्रोल हुए। 

    वीडियो भी हुआ वायरल

    कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई थी। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमे विधायक आशीष बुटेल स्टाफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और काफी लोग वहां मौजूद थे।

    यूजर्स ने सुनाई खरी-खरी

    इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने फेसबुक पर उप मुख्यमंत्री की पोस्ट पर चुटकी ली तो कुछ ने इस बहाने खूब सुनाई भी। एक यूजर ने लिखा कि ''तुम से बसें नहीं चल रही, ये फिर भी हवाई जहाज है।'' एक ने लिखा, ''इसी तरह जब हिमाचल के आम लोगों को घंटों बसों, टैक्सियों और सड़कों पर इंतज़ार करना पड़ता है, तब उनकी परेशानी पर भी यही संवेदनशीलता और सख्ती दिखे तो व्यवस्था सच में बदलेगी। 
    आपकी नाराजगी जायज है, अब उम्मीद है कि हिमाचल की परिवहन व्यवस्था और सड़कों की हालत पर भी इसी पैमाने से जवाबदेही तय होगी।''
    एक अन्य ने लिखा, ''इंडिगो एयरलाइन भी अब व्यवस्था परिवर्तन की ओर है।'' ''हिमाचल प्रदेश सरकारी विभाग में भी यह समस्या है कर्मचारी नहीं है।''

    साढ़े 8 के बजाय रात डेढ़ बजे रवाना हुई फ्लाइट

    फ्लाइट का निर्धारित समय रात 8:30 बजे था, जिसे पहले बदलकर 9:50 कर दिया गया। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे और दो घंटे से अधिक समय तक यात्री विमान के अंदर बैठे इंतजार करते रहे। इसी बीच एयरलाइन ने नई सूचना देकर कहा कि पायलट उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उड़ान अब रात 1:30 बजे रवाना की जाएगी।

    डिप्टी सीएम बोले, यह गंभीर अव्यवस्था

    मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि विमान पूरी तरह तैयार होने के बावजूद पायलट न होने से उड़ान ठप पड़ी है, जो इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन की गंभीर अव्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने इसे “अस्वीकार्य” बताते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर सवाल उठाया।


