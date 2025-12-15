हिमाचल: मंडी और ऊना की दो सड़कों के लिए गडकरी ने जारी किए 186 करोड़, जयराम और मुकेश के गृह हलकों के प्रोजेक्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हिमाचल की दो सड़कों के लिए 186.09 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में जेजों मोड़ से टाहलीवाल चौक संपर्क मार्ग के उन्नयन को स्वीकृति देने की जानकारी दी है। इस परियोजना के लिए 48.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज की सड़क के लिए 137.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र लिखकर जेजों मोड़ से टाहलीवाल चौक संपर्क मार्ग के उन्नयन को स्वीकृति देने की जानकारी दी है। इस परियोजना के लिए 48.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

डिप्टी सीएम ने जताया आभार उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। यह परियोजना केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआइएफ) के तहत स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 17.500 किमी तक सड़क का उन्नयन किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों के साथ-साथ मार्ग पर तीन नए पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

क्षेत्र के औद्योगिक और ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा गडकरी ने पत्र में उल्लेख किया कि पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के औद्योगिक और ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ाव मजबूत होने से माल ढुलाई में आसानी होगी, साथ ही स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों की आवाजाही और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की संभावना है।

सीआरआइएफ के तहत मिली स्वीकृति, 83 किमी मार्ग होगा सुदृढ़ मंडी गागल-चैलचौक-जंजैहली एमडीआर सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 137.40 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की गई है। यह राशि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआइएफ) के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।

जयराम ठाकुर के अनुरोध पर मंजूरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र भेजकर अवगत करवाया है। मंत्रालय ने बताया कि यह स्वीकृति जयराम ठाकुर द्वारा 23 जुलाई 2025 को भेजे गए अनुरोध पत्र के संदर्भ में दी गई है। पत्र में उन्होंने 83 किलोमीटर लंबी मंडी गागल-चैलचौक-जंजैहली सड़क के पुनर्निर्माण, मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की थी।

दूरदराज के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना यह सड़क मंडी जिले के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके चौड़ीकरण से जहां यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित होगी, वहीं दुर्घटनाओं में कमी आने की भी उम्मीद है। साथ ही, मानसून और सर्दियों के दौरान होने वाली दिक्कतों से लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर इस परियोजना को पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।



चैलचौक और जंजैहली क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से तेजी से उभर रहे हैं। बेहतर सड़क सुविधा मिलने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे होटल, टैक्सी और अन्य स्थानीय व्यवसायों को सीधा लाभ मिलेगा।