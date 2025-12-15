हिमाचल: बच्चों को नशे से बचाने के लिए माफिया के खिलाफ खड़ी हुई महिलाएं, रात को दे रही ठीकरी पहरा

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के लघट गांव में चिट्टा (हेरोइन) जैसे खतरनाक नशे पर लगाम कसने के लिए महिलाओं ने स्वयं कमान संभाल ली है। महिला मंडल लघट से जुड़ी महिलाओं ने नशा तस्करों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रात्रि निगरानी व्यवस्था शुरू कर दी है, ताकि गांव का माहौल सुरक्षित रखा जा सके और युवा पीढ़ी को इस जहर से दूर रखा जा सके।

रात को बढ़ जाती है बाहरी लोगों की आवाजाही महिलाओं का कहना है कि रात होते ही बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर नशा तस्कर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं।

पुलिस के आने से पहले भाग जाते हैं तस्कर महिलाओं का कहना है कि इन नशेड़ियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस को फोन किया जाता है तो उनको आने में थोड़ा समय लगता है और नशेडी वहां से भाग जाते हैं। यहीं नहीं, कई बार तो पुलिस की गाड़ी और सायरन से नशेडी अलर्ट हो जाते हैं, जिससे वे बच जाते है।



ऐसे में यहां महिलाओं ने स्वयं निर्णय लिया और उनको पकड़ने के लिए गांव की महिलाएं खुद नाका लगाकर यहां से आने जाने वाले संदिग्धों से पूछताछ और जांच करने में जुट गई है।