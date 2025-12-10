हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी, आखिर क्या बदलाव किया गया? 43 पद रह गए रिक्त
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया है। पुलिस व
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया गया है। लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया है।
पुलिस विभाग में स्पेशलाइज्ड ड्यूटी के लिए कांस्टेबल (महिला) के 369 पद भरे गए हैं। हालांकि आयोग के माध्यम से महिला वर्ग में 380 पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन कुछ वर्ग में पात्र उम्मीदवार न मिलने 11 पद खाली रह गए हैं। इस वर्ग में दस्तावेज सत्यापन के लिए 621 उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया गया था।
708 में से 676 पद ही भरे गए
पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) के कुल 676 पद भरे गए हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुरुष वर्ग में 708 पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन कुछ वर्ग में पात्र उम्मीदवार न मिलने पर 32 पद खाली रह गए हैं।
43 पद रह गए रिक्त
इस तरह 43 पद रिक्त रह गए हैं। पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन के लिए 1343 उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया गया था। आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
