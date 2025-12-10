Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी, आखिर क्या बदलाव किया गया? 43 पद रह गए रिक्त

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:10 AM (IST)

    Himachal Pradesh Police, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया है। पुलिस व ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम संशोधित किया गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया गया है। लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया है।

    पुलिस विभाग में स्पेशलाइज्ड ड्यूटी के लिए कांस्टेबल (महिला) के 369 पद भरे गए हैं। हालांकि आयोग के माध्यम से महिला वर्ग में 380 पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन कुछ वर्ग में पात्र उम्मीदवार न मिलने 11 पद खाली रह गए हैं। इस वर्ग में दस्तावेज सत्यापन के लिए 621 उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    708 में से 676 पद ही भरे गए

    पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) के कुल 676 पद भरे गए हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुरुष वर्ग में 708 पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन कुछ वर्ग में पात्र उम्मीदवार न मिलने पर 32 पद खाली रह गए हैं।

    43 पद रह गए रिक्त

    इस तरह 43 पद रिक्त रह गए हैं। पुरुष वर्ग में दस्तावेज सत्यापन के लिए 1343 उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया गया था। आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों को करना होगा ब्रिज कोर्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू 

    यह भी पढ़ें: CM Sukhu Interview: हिमाचल में 3 साल में कितना व्यवस्था परिवर्तन, पंचायत चुनाव से लेकर 1500 रुपये की गारंटी पर क्या बोले सीएम? 