हिमाचल सरकार की वर्षगांठ पर पेंशनर जुटेंगे शिमला में, सीएम के आश्वासन पर भी नहीं हुआ अमल, बनेगी आंदोलन की रणनीति

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Employees, हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक वीरवार को शिमला के रोटरी क्लब हाल में प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी भाग लेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा व प्रेस सचिव सैन राम नेगी ने बताया कि बैठक में समिति की भावी रणनीति तैयार की जाएगी।



उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 10 हजार से अधिक पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल कर तपोवन विधानसभा का घेराव किया था।

सीएम के आश्वासन पर नहीं हुआ अमल मुख्यमंत्री ने समिति के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि विधानसभा सत्र के पश्चात एक सप्ताह के भीतर वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक सचिवालय से कोई भी आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ।

दोहरे मापदंड अपनाने का षड्यंत्र कुछ स्वयंभू नेता के साथ मुख्यमंत्री ने मीडिया को बयान देकर प्रदर्शन व आक्रोश रैली में भाग ले रहे पेंशनर्स के साथ दोहरे मापदंड अपनाने का षड्यंत्र रचा है, जिससे पेंशनर्स कभी स्वीकार नहीं करेंगे।