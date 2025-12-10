Language
    हिमाचल सरकार के तीन साल: मंडी सम्मेलन के लिए 1170 बसों की बुकिंग, और बढ़ सकती है डिमांड; शर्त पर ही सेवाएं देगा HRTC

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    Himachal Pradesh News, हिमाचल सरकार के तीन साल पूरे होने पर मंडी में होने वाले सम्मेलन के लिए 1170 बसों की बुकिंग की गई है। एचआरटीसी (HRTC) ने कुछ शर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंडी में सरकार के कार्यक्रम के लिए 1170 बसों की बुकिंग हुई है। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश सरकार वीरवार को तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस मौके पर मंडी के पड्डल मैदान में जनसंकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोगों को लाने के लिए एचआरटीसी की बसें तैनात की गई है। 1170 बसों की बुकिंग अभी तक हो चुकी है।

    सोमवार तक 600 बसों की डिमांड निगम मुख्यालय को आई थी। मंगलवार व बुधवार को बसों की डिमांड पहुंच कर 1170 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बसें मंडी, कुल्लू, बिलासपुर जिलों से लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं क्षेत्रों से रैली के लिए जाएंगे।

    50 प्रतिशत भुगतान पर ही दौड़ेंगी बसें

    सरकार ने निगम प्रबंधन को एचआरटीसी को इतनी बसों का इंतजाम करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निगम प्रबंधन ने नियम बनाया है कि पहले बुकिंग की कुल राशि का 50 फीसदी जमा करने के बाद ही बसों को जारी किया जाएगा।

    सरकार ने बीते रोज एचआरटीसी को 60 करोड़ की ग्रांट जारी की थी। इसके अलावा डिपो से बसों को बुक किया जा रहा है। इनका भुगतान भी डिपोवार ही किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार के तीन साल: मंडी में 14 स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व सैनिक होंगे सम्मानित, चार जगह से ही एंट्री; ट्रैफिक प्लान तैयार 

    लोकल रूटों पर खल सकती है बसों की कमी

    निगम प्रबंधन ने कार्यक्रम के लिए बसों को भेज दिया है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए, इसके लिए रूटों को क्लब किया गया है। वीरवार को प्रदेशभर में लोकल रूटों पर बसों की कमी खल सकती है। हालांकि प्रबंधन ने आदेश दिए हैं कि स्कूल, कॉलेज वाले रूटों को प्रभावित न होने दिया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर जहां दो व इससे अधिक बसें चलती है उन्हें क्लब किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में HRTC के 422 घाटे के रूट होंगे सरेंडर, टेंपो ट्रैवलर चलाने की तैयारी, निजी ऑपरेटर को मिलेंगे परमिट 