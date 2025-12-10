हिमाचल सरकार के तीन साल: मंडी सम्मेलन के लिए 1170 बसों की बुकिंग, और बढ़ सकती है डिमांड; शर्त पर ही सेवाएं देगा HRTC

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश सरकार वीरवार को तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस मौके पर मंडी के पड्डल मैदान में जनसंकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोगों को लाने के लिए एचआरटीसी की बसें तैनात की गई है। 1170 बसों की बुकिंग अभी तक हो चुकी है।



सोमवार तक 600 बसों की डिमांड निगम मुख्यालय को आई थी। मंगलवार व बुधवार को बसों की डिमांड पहुंच कर 1170 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बसें मंडी, कुल्लू, बिलासपुर जिलों से लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं क्षेत्रों से रैली के लिए जाएंगे।

