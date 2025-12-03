हिमाचल: पशु मित्र के 500 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश, 15 फरवरी तक करनी होगी नियुक्ति
राज्य ब्यूरो, शिमला। Pashu Mitra Bharti, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने सभी जिलों में 500 पशु मित्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। पशुपालन विभाग ने इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रण अधिकारियों को अपने जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये नियुक्ति 14 अगस्त 2025 को अधिसूचित पशु मित्र नीति- 2025 के तहत होगी।
15 फरवरी तक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होगी नियुक्ति प्रक्रिया
संबंधित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यह कार्य 15 फरवरी 2026 से पहले समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।
दूरदराज क्षेत्रों में तेजी से उपलब्ध होंगी सेवाएं
जिलों को भेजे पत्र के साथ उन पशु चिकित्सा संस्थानों की सूची भी संलग्न की है, जहां पशु मित्रों को तैनात किया जाना है। प्रदेश में पशु मित्रों की तैनाती से दूरदराज के क्षेत्रों में पशुपालकों को नियमित सहायता, प्राथमिक उपचार, रोग नियंत्रण और पशु कल्याण से संबंधित सेवाएं तेजी से उपलब्ध होंगी।
बिजली मित्र भर्ती प्रक्रिया भी हुई शुरू
सरकार ने बिजली मित्र भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बिजली मित्र की 1602 पोस्टों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन्हें छह घंटे ड्यूटी देनी होगी व 10000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
