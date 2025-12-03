हिमाचल: पशु मित्र के 500 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश, 15 फरवरी तक करनी होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, शिमला। Pashu Mitra Bharti, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने सभी जिलों में 500 पशु मित्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। पशुपालन विभाग ने इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।



सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रण अधिकारियों को अपने जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये नियुक्ति 14 अगस्त 2025 को अधिसूचित पशु मित्र नीति- 2025 के तहत होगी।

