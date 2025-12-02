हिमाचल सरकार होम गार्ड के 700 पदों पर करेगी भर्ती, सीएम सुक्खू बोले- भर्ती प्रक्रिया को स्वीकृति दी

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार गृह रक्षकों के 700 पदों को भरेगी। सरकार ने इन पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसके लिए एनआइसी विभाग की ओर से भर्ती के लिए साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। निकट भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी।



भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण संचालन पूर्व की भांति गृह रक्षा विभाग की ओर से ही किया जा रहा है। विधायक सुधीर शर्मा, रणवीर निक्का व मलेंद्र राजन के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।

रिटायर हुए होमगार्ड को मिलेगा वेतन व पेंशन का एरियर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए होमगार्ड को उनके वेतन और पेंशन का एरियर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भुगतान वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर होगा।