    हिमाचल: बिजली मित्र के 1602 पदों पर भर्ती शुरू, शिमला जोन में भरे जाएंगे सबसे ज्यादा 510 पद; 6 घंटे ड्यूटी देंगे

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती शुरू कर दी है। इन नियुक्तियों में चयनित उम्मीदवारों को ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश बिजली मित्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन्हें प्रतिमाह 10 हजार मानदेय मिलेगा। इन्हें रोजाना छह घंटे सेवाएं देनी होंगी।

    बोर्ड ने बिजली उपभोक्ता मित्र को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने की तैयारी की है। ये नियुक्तियां राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से की जाएंगी।

    बोर्ड के आदेश के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता मित्र को 10,000 रुपये प्रति माह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा तथा उनसे प्रतिदिन 6 घंटे ड्यूटी लेने का प्रविधान किया गया है। यह नियुक्तियां सर्कल स्तर पर की जाएंगी। सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद नियुक्त किए जाएंगे।

    शिमला जोन में सबसे ज्यादा 510 की होगी भर्ती

    बोर्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों को त्रिपक्षीय समझौता समय पर करवाने के निर्देश भी दिए हैं। भर्ती प्रकिया में सबसे अधिक बिजली मित्र शिमला जोन ऑपरेशनल विंग में होंगे। शिमला विंग में 510 बिजली मित्र भर्ती होंगे, इसमें शिमला सर्कल में 143, रामपुर बुशहर में 100, रोहड़ू में 46, सोलन में 129, नाहन में 92 बिजली मित्र भर्ती होंगे। 

    मंडी जोन में 251 बिजली मित्र भर्ती होंगे

    मंडी ऑपरेशनल विंग मंडी सर्कल में 181 और कुल्लू 69 बिजली मित्र भर्ती होंगे। मंडी जोन में कुल 251 बिजली मित्र होंगे। 

    कांगड़ा जोन में 476 की होगी भर्ती

    इसी तरह कांगड़ा जोन में 476 बिजली मित्र भर्ती होंगे। कांगड़ा सर्कल में 176, डलहौजी सर्कल 240, देहरा सर्कल में 60 बिजली मित्र भर्ती होंगे। 

    हमीरपुर में 275 पद भरेंगे

    इसके साथ ही हमीरपुर जोन में कुल 275 बिजली मित्र भर्ती होंगे, इसमें हमीरपुर सर्कल में 106, ऊना सर्कल में 101 और बिलासपुर सर्कल में 68 बिजली मित्र भर्ती होंगे। बिजली बोर्ड में जनरेशन सर्कल भावानगर में 5, चीफ इंजनीयर सर्कल इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमीपुर के तहत ईएस सर्कल शिमला में 35,  ईएस सर्कल हमीरपुर 49 कुल 84 बिजली मित्र भर्ती होंगे।

