सुक्खू सरकार ने सिंघवी व कपिल सिब्बल सहित 277 वकीलों की सेवाएं लीं, किन मामलों की पैरवी के लिए दी कितनी रकम?

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सरकार वकीलों की सेवाएं लेते समय उनकी राजनीतिक विचारधारा के बजाय अनुभव को प्राथमिकता देती है। प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की सेवाएं ली हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है।



विधायक विपिन सिंह परमार और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रश्नों के उत्तर में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी।



सीएम ने बताया कि पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों की पैरवी के लिए 277 अधिवक्ताओं की सेवाएं ली गईं, जिनके लिए 2.60 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।

23 वर्ष बाद होटल वाइल्ड फ्लावर हाल का मामला जीता मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद होटल वाइल्ड फ्लावर हाल का मामला जीता है, जिससे सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके अलावा, जेएसडब्ल्यू के कड़छम-वांगतु पावर प्रोजेक्ट के रॉयल्टी मामले में भी सरकार ने जीत हासिल की है, जिससे सरकार को सालाना 150 से 200 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

वाटर सेस जैसे मामलों की पैरवी के लिए ली सेवाएं मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), शानन पावर प्रोजेक्ट और वाटर सेस जैसे मामलों की पैरवी के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं ली हैं। इनमें पी. चिदंबरम, मुकुल रस्तोगी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि रस्तोगी भाजपा सरकार के सालिसिटर जनरल रह चुके हैं और उनकी सेवाएं भी एक मामले में ली गई हैं।