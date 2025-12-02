हिमाचल विधानसभा: 58 साल वाली पक्की नौकरी कितनों को दी? सरकार बोली- अभी नहीं आंकड़ा, CM और जयराम में नोकझोंक
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 58 साल की आयु तक पक्की नौकरी के मुद्दे पर सवाल उठा। सरकार ने कहा कि अभी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। विपक्ष ने तत्काल जानकारी मां ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन मंगलवार को रोजगार से जुड़े प्रश्न का उत्तर न मिलने पर विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई।
सरकार ने उत्तर में बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है, जिस पर विपक्ष ने कहा कि यह स्थगित प्रश्न है और इस सत्र में भी उत्तर नहीं मिला।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार इसी सत्र में यह सूचना मुहैया करवाएगी? उन्होंने आरोप लगाया कि यह नौजवानों के साथ खिलवाड़ है।
58 साल वाली पक्की नौकरी कितनों को दी, सरकार के पास नहीं आंकड़ा
चुनाव से पहले कांग्रेस नेता युवाओं को पक्की 58 साल वाली नौकरी देने का वादा कर चुके थे। पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरी और पांच साल में पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया था। अब तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।
सूचना एकत्र की जा रही की व्यवस्था में होगा परिवर्तन
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही सूचना एकत्र की जाएगी। विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता, उसमें यह कहा जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था पिछली सरकार की है और हम इसमें परिवर्तन करेंगे।
विधायक जीत राम कटवाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में दो वर्षों में विभिन्न विभागों में रिक्तियों और प्रदान की गई नौकरियों की संख्या का प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर इस बार भी नहीं मिला।
यह भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा में CM सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने-सामने, ...जहां मातम वहां नाटी का जश्न नहीं, BJP की रैली पर भी खींचतान
यह नई चीज नहीं, पहले भी होता है : अध्यक्ष
विपक्ष के एतराज पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि सूचना जल्द एकत्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उत्तर आ गया है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। यह नई चीज नहीं है। पहले भी ऐसा होता आया है और वर्ष 1985 से मुझे भी पता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।