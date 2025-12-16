Language
    हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में गड़बड़ाया विकास, 1.25% परिवारों को ही मिली रोजगार की गारंटी; चौंका रहे आंकड़े

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:01 PM (IST)

    Himachal Pradesh Panchayat, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्य धीमा हो गया है, जहाँ मनरेगा के तहत केवल 1.25% परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मि ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं मिल पाई। प्रतीकात्मक फोटो

    यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्य ढीले पड़ गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जाब कार्ड धारक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है, लेकिन हिमाचल में अब तक कुल 9.41 लाख सक्रिय जाब कार्ड परिवारों में से सिर्फ 1.25 प्रतिशत यानी 11732 परिवारों को ही यह प्राप्त हुआ है।

    गत वर्ष अधिक थी संख्या

    वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.10 लाख से अधिक परिवारों को सौ दिन का रोजगार मिला, जबकि 2023-24 में यह संख्या 76 हजार से अधिक थी। सर्दियों के आगमन और आगामी चुनाव के मद्देनजर अब बहुत कम परिवार सौ दिन का रोजगार पूरा कर सकेंगे।

    कितने जॉब कार्ड सक्रिय

    प्रदेश में कुल 15.41 लाख जॉब कार्डधारक परिवार हैं, जिनमें से 9.41 लाख सक्रिय हैं। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले परिवारों को ही सक्रिय माना जाता है। 

    आपदा के कारण 150 दिन कार्य का लिया निर्णय

    हिमाचल सरकार ने प्रदेश में आई आपदा के कारण योजना के तहत कार्य करने के लिए सौ दिनों से प्रति परिवार कार्य को 150 दिन करने का निर्णय लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपये का प्रविधान था, जबकि अब 250 करोड़ निर्धारित किया गया है। 

    बरसात के दौरान काम न होने और आनलाइन उपस्थिति कारण

    योजना के तहत कम परिवारों को सौ दिनों का रोजगार मिलने के दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, बरसात के दौरान कार्य न होना, जो लगभग तीन महीने तक चला। दूसरा, आनलाइन उपस्थिति का प्रारंभ होना। प्रदेश में 15 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से 20 सितंबर तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहा, जिससे कार्य की मात्रा बहुत कम हो गई।योजना के तहत आनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाती है, जिसके तहत कार्य करने वाले मजदूरों के बैंक खातों में सीधे दिहाड़ी की राशि भेजी जाती है।

    क्या कहते हैं मंत्री

    योजना में प्रति परिवार सौ दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन किया है। मानसून के दौरान कार्य प्रभावित रहने के कारण अब उम्मीद है कि कार्य में तेजी आएगी। इससे सौ दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ेगी।
    -अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश

    प्रदेश में योजना के तहत स्थिति

    • कार्य व अन्य    2025-26    2024-25    2023-24
    • लोगों को काम(लाखों में)    6.38    10.26    9.49
    • कार्यरत परिवार(लाखों में)    4.67    7.18    6.74
    • 100 दिन पूरे करने वाले परिवार    11,732    1,10,538    76,554
    • प्रति परिवार औसत रोजगार (दिन में)    35    55    51
    • शुरू किए काम (लाखों में)    2.58    3.7    2.99
    • चल रहे काम (लाखों में)    1.63    2.09    2.18
    • पूरे हो चुके काम    95,115    1,61,183    80,735

     

