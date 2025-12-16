CM सुक्खू की अगुवाई में चिट्टे के विरुद्ध सड़क पर उतरे 10 हजार लोग, हमीरपुर को चिट्टा मुक्त बनाने का संकल्प; ...सख्त एक्शन होगा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में चिट्टे के विरुद्ध दौड़ लगाई गई। चिट्टा विरोधी जंग को जनआंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में मेगा वाकाथान आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वाकाथान हुई, जिसे मुख्यमंत्री ने शुरू किया। इस दौरान 10 हजार से अधिक लोगों ने पदयात्रा कर हमीरपुर जिला को चिट्टा मुक्त बनाने का संकल्प लिया और नशा न करने का संदेश दिया जाएगा।

यह रहा वाकाथान का रूट

मेगा वाकाथान शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान हमीरपुर से शुरू हुई और शहर के मार्गों से गुजरते हुए पुलिस मैदान दोसड़का में इसका समापन हुआ।

सीएम का एकजुट होकर लड़ने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने चिट्टा जैसे घातक नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया और प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियानों की जानकारी साझा की।

हर वर्ग जुटा

मेगा वाकाथान में हमीरपुर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, आम नागरिक तथा बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। वाकाथान के माध्यम से लोग नशे के खिलाफ जागरूक होकर इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए लामबंद हुए।