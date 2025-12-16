हिमाचल के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जाएंगे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, सिंगापुर व कंबोडिया के बाद अब इंग्लैड का एक्सपोजर विजिट
हिमाचल प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कैंब्रिज विश्वविद्यालय जाएंगे। सिंगापुर और कंबोडिया के बाद अब शिक्षकों को इंग्लैंड का एक्सपोजर विजिट मिलेगा। ...और पढ़ें
अनिल ठाकुर, शिमला। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कैंब्रिज विश्वविद्यालय भेजेगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण करवाने के लिए सरकार ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। अब इन शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) ने प्रस्ताव तैयार कर फाइल मंजूरी के लिए सचिव शिक्षा राकेश कंवर को भेजी है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चयन के लिए मापदंड क्या होंगे यह अभी तय होना शेष है।
सरकार को मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव
समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि पहले शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर व कंबोडिया भेजा गया था। अब प्रशिक्षण के लिए कैंब्रिज विवि भेजा जाएगा। इसका प्रस्ताव अभी सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही विभाग इस दिशा में आगामी कार्रवाई करेगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में यह अहम कदम है।
चार प्रमुख माड्यूल से प्रशिक्षित किए जाएंगे शिक्षक
कैंब्रिज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों को चार प्रमुख माड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें मूल्यांकन के उद्देश्य और सीखने की खामियों की पहचान, मूल्यांकन के प्रकार, आइटम डिजाइन और प्रश्नों के प्रकार व समावेशी और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल किए जाएंगे। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना और छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार लाना है। शिक्षकों को आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों में प्रशिक्षित किया जाएगा। कैंब्रिज विश्वविद्यालय इस प्रशिक्षण के लिए तकनीकी पार्टनर कन्वेजीनियस को शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेगा।
प्रशिक्षण के परिणामों की होगी नियमित निगरानी
समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय शिमला में स्थापित विद्या समीक्षा केंद्र प्रशिक्षण के परिणामों की नियमित निगरानी करेगा। बाद में ये प्रशिक्षण अन्य शिक्षकों को भी दिया जाएगा। शिक्षकों को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तहत स्विफ्ट चैट प्लेटफार्म पर एक विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने पर शिक्षकों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।