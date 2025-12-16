हिमाचल के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जाएंगे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, सिंगापुर व कंबोडिया के बाद अब इंग्लैड का एक्सपोजर विजिट

अनिल ठाकुर, शिमला। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कैंब्रिज विश्वविद्यालय भेजेगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण करवाने के लिए सरकार ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। अब इन शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।



समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) ने प्रस्ताव तैयार कर फाइल मंजूरी के लिए सचिव शिक्षा राकेश कंवर को भेजी है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चयन के लिए मापदंड क्या होंगे यह अभी तय होना शेष है।

सरकार को मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि पहले शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर व कंबोडिया भेजा गया था। अब प्रशिक्षण के लिए कैंब्रिज विवि भेजा जाएगा। इसका प्रस्ताव अभी सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही विभाग इस दिशा में आगामी कार्रवाई करेगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में यह अहम कदम है।

चार प्रमुख माड्यूल से प्रशिक्षित किए जाएंगे शिक्षक कैंब्रिज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों को चार प्रमुख माड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें मूल्यांकन के उद्देश्य और सीखने की खामियों की पहचान, मूल्यांकन के प्रकार, आइटम डिजाइन और प्रश्नों के प्रकार व समावेशी और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल किए जाएंगे। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना और छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार लाना है। शिक्षकों को आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों में प्रशिक्षित किया जाएगा। कैंब्रिज विश्वविद्यालय इस प्रशिक्षण के लिए तकनीकी पार्टनर कन्वेजीनियस को शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेगा।