मोहाली गोलीकांड: हिमाचल के राजशाही परिवार से थे राणा बलाचोरिया, 11 दिन पहले हुई थी शादी; ...भतीजे को धोखे से मारा

सतीश चंदन, ऊना। मोहाली गोलीकांड के शिकार कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचोरिया हिमाचल प्रदेश के राजशाही परिवार से संबंध रखते थे। वह जिला ऊना के बनगढ़ गांव के निवासी थे। दिग्विजय सिंह के दादा कंवर शेर बहादुर सिंह और परदादा राजा सुमित्रा सिंह बनगढ़ रियासत के राजा रहे हैं।

अभी 4 दिसंबर को ही दिग्विजय सिंह पुत्र राजीव कंवर की शादी हुई थी, जबकि 6 दिसंबर को रिसेप्शन पार्टी थी। रिसेप्शन में भाग लेने के लिए बनगढ़ से सारा परिवार गया था।



उनका परिवार लंबे समय से पंजाब के बलाचोर में रहता है। राणा कांग्रेस नेता और ट्रक यूनियन मैहतपुर के प्रधान रहे संजीव कंवर का भतीजा था।

....धोखे से मारा मेरे भतीजे को संजीव कंवर ने बताया कि उनके भतीजे को मैच के दौरान धोखे से सेल्फी लेने के बहाने गोलियां मार दी गईं। वह प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी व टूर्नामेंट आयोजक थे। संजीव कंवर ने बताया कि उसके भतीजे को सिर्फ कबड्डी खेल का शौक था और वह खेल के लिए ही समर्पित रहता था।

बेटे की शादी के बाद परिवार आया था मंदिर उन्होंने बताया कि सभी मेरा छोटा भाई राजीव कंवर बेटे दिग्विजय सिंह की शादी के बाद माता श्री नैना देवी जी और बाबा बालक नाथ मंदिर में शीश नवाकर गए और जल्दी ही बनगढ़ स्थित पुश्तैनी घर में भी आना था, लेकिन इस बीच सभी खुशियां मिट गईं।

पंजाब सरकार तुंरत एक्शन ले संजीव कंवर ने पंजाब सरकार से मांग की है कि उनके भतीजे दिग्विजय सिंह उर्फ़ राणा को गोलियां मारने वालों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालें। अभी यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस घर में कुछ दिन पहले तक शादी की खुशी का माहौल था और अब मातम में बदल गया है।

सेल्फी लेने के बहाने नजदीक आकर मारी गोली जानकारी के अनुसार मैच के दौरान कुछ युवक खुद को राणा बलाचोरिया का प्रशंसक बताकर उनके पास पहुंचे। सेल्फी लेने के बहाने अचानक बेहद करीब से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज सुनते ही मैदान में अफरा-तफरी मच गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए।