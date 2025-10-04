Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal Panchayat Chunav: दिसंबर में दूसरे सप्ताह के बाद होंगे चुनाव, रोस्टर जारी करने पर भी मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:41 AM (IST)

    Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि चुनाव दिसंबर में होंगे जिसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास चुनाव प्रस्तावित हैं और जल्द ही रोस्टर जारी किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे। चुनाव दिसंबर में करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इसको लेकर इन दिनों चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगले कुछ दिन में रोस्टर भी जारी हो जाएगा। मंत्री अनिरुद्ध सिंह शुक्रवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में राज्यस्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव- 2025 के शुभारंभ मौके पर संबोधित कर रहे थे। 

    उन्होंने कहा, 15 से 20 दिसंबर के आसपास पंचायती राज चुनाव प्रस्तावित हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल होगी। चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं होते हैं, ऐसे में कांग्रेस के संगठन होने या नहीं होने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

    बिना संगठन भी जीतेंगे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी

    पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि बिना संगठन के भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अच्छी बढ़त हासिल करेंगे और चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहेगा।

    यह भी पढ़ें- Himachal Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए निर्देश

    हिमाचली परंपरागत व्यंजनों पर भी बोले मंत्री

    अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य हिमाचली परंपरागत व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। विशेष रूप से मिलेट आधारित पौष्टिक उत्पादों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिकी सुदृढ़ीकरण के अवसर प्राप्त होंगे। महोत्सव सात अक्टूबर तक चलेगा। इसमें शिमला जिले के विभिन्न विकास खंडों से 15 स्टाल लगाए गए हैं। इनमें से 13 स्टाल हिमाचली व्यंजनों और दो मिलेट्स आधारित उत्पादों पर केंद्रित हैं। इस मौके पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, पार्षद नरेंद्र ठाकुर एवं कुलदीप ठाकुर, अतिरिक्त उपायुक्त शिमला दिव्यांशु सिंघल उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- Himachal Panchayat Chunav: पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी होने में क्यों हुई देरी? 25 सितंबर तय थी तिथि