Himachal Panchayat Chunav: दिसंबर में दूसरे सप्ताह के बाद होंगे चुनाव, रोस्टर जारी करने पर भी मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि चुनाव दिसंबर में होंगे जिसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास चुनाव प्रस्तावित हैं और जल्द ही रोस्टर जारी किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे। चुनाव दिसंबर में करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इसको लेकर इन दिनों चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगले कुछ दिन में रोस्टर भी जारी हो जाएगा। मंत्री अनिरुद्ध सिंह शुक्रवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में राज्यस्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव- 2025 के शुभारंभ मौके पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 15 से 20 दिसंबर के आसपास पंचायती राज चुनाव प्रस्तावित हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल होगी। चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं होते हैं, ऐसे में कांग्रेस के संगठन होने या नहीं होने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।