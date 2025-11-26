हिमाचल पंचायत चुनाव पर सरकार व आयोग में टकराव, EC बोले- नहीं हटेगी आचार संहिता की धारा, 31 जनवरी से पूर्व होना है मतदान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन व सीमांकन में बदलाव को दी गई मंजूरी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं।



निर्वाचन आयोग का कहना है कि यदि सरकार और अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता है वह समय पर चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी तरफ से चुनावी की सारी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय अवधि के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

अब एक बार फिर से निर्वाचन आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार आमने सामने आ गए हैं। चुनाव आचार संहिता 12.1 को नहीं हटाएगा आयोग उन्होंने कहा कि सीमाओं में बदलाव न करने को लेकर लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता 12.1 को नहीं हटाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जो इस धारा को लेकर शक्तियों पर सवाल उठाए हैं, उसके सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।