    हिमाचल पंचायत चुनाव पर सरकार व आयोग में टकराव, EC बोले- नहीं हटेगी आचार संहिता की धारा, 31 जनवरी से पूर्व होना है मतदान

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि सरकार का सहयोग मिलने पर समय पर चुनाव कराए जा सकते हैं। सीमाओं में बदलाव न करने को लेकर लगाई गई आचार संहिता 12.1 को नहीं हटाया जाएगा। आयोग उच्च न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। प्रदेश में 31 जनवरी से पहले चुनाव होने हैं।

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार व आयोग फिर आमने-सामने हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन व सीमांकन में बदलाव को दी गई मंजूरी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं।

    निर्वाचन आयोग का कहना है कि यदि सरकार और अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता है वह समय पर चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी तरफ से चुनावी की सारी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय अवधि के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

    अब एक बार फिर से निर्वाचन आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार आमने सामने आ गए हैं। 

    चुनाव आचार संहिता 12.1 को नहीं हटाएगा आयोग

    उन्होंने कहा कि सीमाओं में बदलाव न करने को लेकर लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता 12.1 को नहीं हटाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जो इस धारा को लेकर शक्तियों पर सवाल उठाए हैं, उसके सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

    31 जनवरी से पूर्व होने हैं पंचायत चुनाव

    उन्होंने कहा कि 31 जनवरी से पूर्व पंचायत चुनाव होने हैं जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियां कर सकता है, जो पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में 3577 पंचायतों, 91 ब्लाक समितियों के 1766 सदस्यों और 12 जिला परिषद के  250 सदस्यों का चुनाव होना है। जिसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। 

    आयोग कोर्ट में मजबूती से रखेगा पक्ष

    निर्वाचन आयोग 22 दिसंबर को मामले को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई को लेकर जवाब तैयार कर रहा है। निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। 

