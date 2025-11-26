हिमाचल विधानसभा सत्र के बीच डिप्टी सीएम क्यों रवाना हुए दिल्ली? हाल ही में दिए दो बयानों के बाद चर्चाएं तेज

जागरण टीम, गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया। सत्र शुरू होते ही प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। सत्र के पहले ही दिन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का धर्मशाला पहुंचने के बजाय अचानक दिल्ली रवाना होना, राजनीतिक गलियारों में गर्म चर्चा का विषय बन गया है।



उपमुख्यमंत्री की बेटी का विवाह हाल ही में संपन्न हुआ है। 28 नवंबर को दिल्ली में दूल्हा पक्ष की ओर से रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है डिप्टी सीएम इस समारोह में शामिल होंगे।



बकौल उपमुख्यमंत्री, वह पारिवारिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली गए हैं। लेकिन इस ‘पारिवारिक कारण’ के पीछे छिपी सियासत को लेकर प्रदेश में कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है।