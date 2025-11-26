Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल विधानसभा सत्र के बीच डिप्टी सीएम क्यों रवाना हुए दिल्ली? हाल ही में दिए दो बयानों के बाद चर्चाएं तेज

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। उनके हालिया बयानों के बाद इस यात्रा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि उपमुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा किस उद्देश्य से है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। जागरण आर्काइव

    जागरण टीम, गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया। सत्र शुरू होते ही प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। सत्र के पहले ही दिन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का धर्मशाला पहुंचने के बजाय अचानक दिल्ली रवाना होना, राजनीतिक गलियारों में गर्म चर्चा का विषय बन गया है।

    उपमुख्यमंत्री की बेटी का विवाह हाल ही में संपन्न हुआ है। 28 नवंबर को दिल्ली में दूल्हा पक्ष की ओर से रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है डिप्टी सीएम इस समारोह में शामिल होंगे।

    बकौल उपमुख्यमंत्री, वह पारिवारिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली गए हैं। लेकिन इस ‘पारिवारिक कारण’ के पीछे छिपी सियासत को लेकर प्रदेश में कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो बयान रहे हैं चर्चा में

    दरअसल, उपमुख्यमंत्री का हालिया बयान, अब मैं फ्री हूं और आने वाले दिनों में सड़कों पर नजर आऊंगा। पहले ही राजनीतिक मंचों पर वायरल हो चुका है। इसके अलावा दबाव की राजनीति पर उनका दूसरा बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं और हरोली की जनता ने उन्हें यह स्थान दिया है, परिस्थितियों को और अधिक दिलचस्प बना गया है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, दुष्कर्म मामले पर घेरी BJP; गूंजे भाजपा भगाओ बेटी बचाओ के नारे

    30 नवंबर को लौटेंगे डिप्टी सीएम

    हालांकि दिल्ली से धर्मशाला की दूरी कोई बड़ी बाधा नहीं है और उपमुख्यमंत्री 30 नवंबर को लौटने वाले हैं, लेकिन सत्र के महत्त्वपूर्ण दिनों में उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठना लाजिमी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह वापसी के बाद शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में भाग लेंगे या नहीं, इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा में पंचायत चुनाव पर हंगामा, जयराम बोले- हमने विपदा में भी नहीं टाले, CM ने पूछा- 9 महीने देरी किसने की?