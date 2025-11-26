हिमाचल सरकार ने जारी की 2026 की 24 राजपत्रित छुट्टियों की अधिसूचना, महिला कर्मचारियों के लिए 3 विशेष अवकाश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 24 राजपत्रित अवकाश की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। ये अवकाश पूरे प्रदेश में राजपत्रित छुट्टियों के रूप में लागू होंगे। ये अवकाश सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों, दिल्ली स्थित हिमाचल सरकार के कार्यालयों के लिए भी मान्य होंगे।



दो स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा प्रधान आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के प्रस्ताव पर घोषित किए जाएंगे।