    हिमाचल सरकार ने जारी की 2026 की 24 राजपत्रित छुट्टियों की अधिसूचना, महिला कर्मचारियों के लिए 3 विशेष अवकाश

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:39 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 24 राजपत्रित अवकाशों की सूची जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। महिला कर्मचारियों के लिए रक्षा बंधन, करवा चौथ और भाई दूज पर तीन विशेष अवकाश घोषित किए गए हैं। जिलों को स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है।

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 24 राजपत्रित अवकाश की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। ये अवकाश पूरे प्रदेश में राजपत्रित छुट्टियों के रूप में लागू होंगे। ये अवकाश सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों, दिल्ली स्थित हिमाचल सरकार के कार्यालयों के लिए भी मान्य होंगे।

    दो स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा प्रधान आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के प्रस्ताव पर घोषित किए जाएंगे। 

    महिला कर्मचारियों के लिए तीन विशेष अवकाश

    महिला कर्मचारियों के लिए तीन विशेष अवकाश, जिसमें 28 अगस्त को रक्षा बंधन, 29 अक्टूबर को करवा चौथ और 11 नवंबर को भाई दूज शामिल हैं। ये अवकाश अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मान्य होंगे और दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

    जिलों को दो स्थानीय अवकाश करने का अधिकार

    जिलों को दो स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है। शिमला नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त के प्रस्ताव पर घोषित होंगे। 12 अराजपत्रित अवकाश निर्धारित किए हैं।

