    विधानसभा से सच्चाई का प्रसारण बंद करवाना चाहती है सुक्खू सरकार, सुधीर शर्मा ने क्यों साधा मुख्यमंत्री पर निशाना?

    By Neeraj Vyas Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण रोकने का आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि सरकार सच्चाई को जनता तक पहुंचने से रोकना चाहती है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वह किस बात से डर रही है और क्यों जनता को सच्चाई जानने से रोका जा रहा है।

    धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तपोवन में वरिष्ठ पत्रकारों और प्रेस गैलरी कमेटी के कई सदस्यों को रोकने पर धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने निशाना साधा है। सुधीर ने इसे हिमाचल के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए सुक्खू सरकार पर सीधा हमला बोला है।

    उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्रकारों की गर्दन पर ऐसा शिकंजा कस दिया है, जो आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत है।

    सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब सच्चाई से डर लगने लगा है, इसलिए उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रेस पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अनुभवी पत्रकारों के नाम सूची से हटाना इस बात का सबूत है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मीडिया के पैरों में जंजीरें डाल रही है।

    यह लोकतंत्र की हत्या

    विधायक सुधीर शर्मा ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी कठघरे में खड़ा किया और कहा कि डीपीआर अब सरकार का क्लासरूम मॉनीटर नहीं, बल्कि सेंसरशिप ऑफिसर बन गया है।
    सुधीर शर्मा ने कहा कि यह अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष का होता है। लेकिन सुक्खू सरकार ने डीपीआर डायरेक्टर को आगे कर प्रेस पर ताला लगाने का काम शुरू कर दिया है। यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है।

    विपक्ष इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा

    उन्होंने कहा कि धर्मशाला के सत्र को बंद कमरा बनाने की कोशिश जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। सत्र जनता के लिए होता है, न कि सरकार की इमेज बचाने का मंच। सुधीर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की धरती पर प्रेस को धमकाने और रोकने की कोशिशों का हम हर स्तर पर मुकाबला करेंगे। सुक्खू सरकार चाहे जितना दमन कर ले, सच्चाई को बंद नहीं किया जा सकता।

