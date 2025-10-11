Himachal News: हिमाचल हाई कोर्ट में नौकरी के नाम पर ठगा युवक, खुद को बड़ा अधिकारी बताकर ऐंठ ली रकम

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधनी शिमला में हाई कोर्ट में माली की नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 1.20 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने खुद को हिमाचल प्रदेश सचिवालय का अफसर बताकर यह ठगी की है।

इस बारे में पीड़ित की ओर से छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खुद को बताया था सचिवालय अफसर शिकायतकर्ता वीरेंद्र चौहान पुत्र सुंदर सिंह निवासी ठियोग जिला शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि देव कुमार नामक एक व्यक्ति से उसकी जान-पहचान हुई थी। इस व्यक्ति ने खुद को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अफसर तैनात बताया। आरोपित ने कहा कि वह सचिवालय में एक शाखा का प्रमुख है।

माली की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित ने उसे कहा कि वह उसके भाई को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में माली (गार्डनर) की नौकरी दिलवा सकता है, लेकिन इसके लिए 3 लाख रुपये देने होंगे। उसने यह भी कहा कि आधी रकम अभी और बाकी आधी रकम नियुक्ति पत्र मिलने के बाद देनी होगी। इस झांसे में आकर वीरेंद्र चौहान ने आरोपी को 1.20 लाख रुपये दे दिए।

न नौकरी मिली न नियुक्ति पत्र शिकायतकर्ता का कहना है कि जब काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो कोई नियुक्ति पत्र मिला और न ही नौकरी का कोई पता चला, तब उसे ठगी का अहसास हुआ। उसने जब पैसे लौटाने की बात कही तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी।