दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार हिमाचल भाजपा अध्यक्ष का बड़ा भाई आईसीयू में भर्ती, बुजुर्ग पर 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का आरोप

जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन में वैदिक उपचार के बहाने महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद आरोपित राम कुमार बिंदल को सीने में दर्द की शिकायत हुई, इसके बाद उसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार जारी है।

आरोपित हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल का बड़ा भाई है। यह मामला सामने आने के बाद अंदरखाते राजनीति भी शुरू हो गई है।



पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित को चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है और उसकी तबीयत में सुधार होने के बाद उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस गंभीर मामले में फॉरेंसिक टीम ने भी क्लीनिक पहुंचकर जरूरी तथ्य जुटाएं हैं।



81 वर्षीय आरोपित पर उपचार के बहाने 25 साल की युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया।