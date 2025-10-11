हिमाचल BJP अध्यक्ष के भाई की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत, महिला कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, भाजपा नेत्रियों से पूछे सवाल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई राम कुमार बिंदल की दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमा गई है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है।

