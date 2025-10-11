Language
    कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपितों पर लटकरी गिरफ्तारी की तलवार, पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने की जांच भी शुरू

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    कुल्लू में दुष्कर्म के आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस ने पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के मामले में भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है और पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर कार्रवाई करेगी।

    कुल्लू दुष्कर्म मामले में आरोपितों पर जल्द गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। कुल्लू दुष्कर्म मामले की पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने की जांच आरंभ हो गई है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं। इंटरनेट मीडिया पर जानकारी साझा करने वाले पेज संचालक को नोटिस थमाया गया है।

    आरोपित सोलन जिले के बद्दी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके विरुद्ध पीड़िता की शिकायत पर थाना कुल्लू में भारतीय न्याय संहिता की धारा 71 (1) के तहत मामला दर्ज हुआ है।

    दुष्कर्म पीड़िता का नाम किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीें किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार मामले में दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्र सरकार ने भी यौन अपराध पीड़िताें का नाम व अन्य ब्योरा सार्वजनिक पर कानून बना रखा है।

    एसडीएम की शिकायत की जांच भी डीएसपी को सौंपी

    वहीं,कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला की शिकायत की जांच भी डीएसपी मनाली को सौंपी गई है। विकास शुक्ला ने दुष्कर्म पीड़िता पर जबरन उनके आवास में घुसने,ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत पर कुल्लू थाना में मामला दर्ज किया गया है।

    मामला दबाने की जांच डीएसपी बंजार को

    पीड़िता ने शिकायत के बावजूद केस दायर करने व मामला दबाने के आरोप भी लगाए थे। इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक से की थी। मामले की जांच डीएसपी बंजार को सौंपी गई है। उन्होंने पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं।

    मामला दबाने के आरोप दोहराए

    पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू पर मामला दबाने के आरोप जांच अधिकारी के समक्ष दोहराए हैं। विकास शुक्ला व उसके दो अन्य साथियों के विरुद्ध दुष्कर्म,सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास,जान से मारने की धमकी देने, साक्ष्य नष्ट करने व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 28 सितंबर को महिला थाना कुल्लू में केस दर्ज हुआ था।

    आरोपितों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी

    जांच अधिकारी कुल्लू दशहरा में व्यस्त थे। अब दशहरा उत्सव संपन्न हो गया है। जांच में भी तेजी आई है। आरोपितों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पूर्व में किए गए लिखित समझौते भी आरोपितों के गले की फांस बनेंगे।

     

    एक एएसआई जांच के घेरे में

    इस पूरे मामले में कुल्लू थाना के एक एएसआइ की भूमिका की जांच की जा रही है। पीड़िता ने उस पर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाने व अपने आप बयान लिखने के आरोप लगाए हैं। इसी बीच पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक को दोबारा पत्र लिख आरोपितों की गिरफ्तारी में हो रहे विलंब पर भी सवाल उठाए हैं।