हिमाचल: कुत्तों के जिंदा गाय को नोचने के मामले में CM ने दिया जांच का आदेश, राजभवन ने भी लिया संज्ञान; DC देंगे रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पठानकोट के साथ सटी डमटाल पंचायत के माजरा गांव में आवारा कुत्तों के जिंदा गाय को नोचने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जांच का आदेश दे दिया है।



सरकार ने इस संबंध में जिला उपायुक्त से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। उधर राजभवन ने भी इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है।



पशुपालन विभाग ने भी मामले में जांच शुरू कर दी है। जिसमें कुत्तों को आश्रय स्थल संचालित करने के संबंध में सारी औपचारिकताओं के साथ पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा।



इस सारे मामले को लेकर पुलिस ने पहले ही वायसलेस वॉयस फाउंडेशन की संचालक पठानकोट निवासी सोनिया चौधरी के विरुद्ध पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया है। कुत्तों के लिए आश्रय स्थल चला रही संस्था के संबंध में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।

ऐसे में अब आश्रय स्थल जिस स्थान पर चलाया ला रहा है, वह जमीन किसकी है और कैसे वहां पर कुत्तों को रखा गया है। इस संबंध में भी जांच शुरू कर दी है। धारा 118 के तहत ली थी अनुमति या अवैध तरीके से संचालित इस सारे प्रकरण को लेकर अन्य राज्य की महिला द्वारा संचालित किए जा रहे कुत्तों के आश्रय स्थल को लेकर अब यह भी जांच शुरू हो गई है कि आखिर धारा 118 की अनुमति ली गई थी या नहीं। इस संबंध में सभी दस्तावेजों को जांचा जाएगा। दस्तावेजों की जांच के बाद उस आधार पर भी कार्रवाई होगी।

राजभवन ने सरकार को भेजा पत्र मामले को लेकर राजभवन से संपर्क किया तो आधिकारिक तौर पर बताया गया कि इस मामले का पत्र सरकार को भेज दिया गया है। इस मामले की रिपोर्ट राजभवन ने भी तलब की। इस संबंध में इंदौरा के पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने सरकार व राजभवन को शिकायत सौंपी है।