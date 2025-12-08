हिमाचल: क्रूरता की इंतहा, कुत्तों के आगे नोचने के लिए छोड़ दी जिंदा गाय; वायरल वीडियो के बाद जागा सिस्टम तो हुए कई खुलासे

अश्वनी शर्मा, जसूर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पशु क्रूरता का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इंदौरा क्षेत्र के माजरा में जिंदा गाय को सैकड़ों कुत्तों के आगे नोचने के लिए छोड़ दिया गया। कुत्तों द्वारा नोची जा रही जिंदा गाय का एक वीडियो भी आसपास के लोगों ने बनाया और इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।



इसके बाद सूचना मिलने पर क्षेत्र के स्थानीय धार्मिक व राष्ट्रवादी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी। जिस पर यह मामला खुला और पुलिस ने मौके पर जाकर उस गाय को कुत्तों से छुड़ाया और उपचार के लिए गौशाला में भेजा।



जानकारी के मुताबिक पठानकोट की रहने वाली एक महिला द्वारा माजरा में निजी तौर पर एक संस्था बनाई है। संस्था द्वारा माजरा में लगभग 300 कुत्तों के लिए एक शेड बना रखा है। इसमें वह आवारा कुत्तों को सरंक्षित करती हैं। यहां पर महिला ने भारी संख्या में आवारा कुत्ते इकट्ठे कर रखे हैं और ऊंची ऊंची दीवारों से चारदिवारी बना रखी है।

लोगों का आरोप जिंदा पशु कर देती है कुत्तों के हवाले स्थानीय लोगों का यह आरोप यह है कि उक्त महिला इन कुत्तों को खाने के लिए जिंदा पशुओं को उनका भोजन बनाकर परोस देती है। चर्चा है कि यह पशु क्रूरता का कार्य पिछले काफी समय से चल रहा है।

ग्रामीणों की शिकायत पर भी नहीं हुआ अमल मामले में गांववासियों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी कई बार की, परंतु महिला के आगे गांववासियों की एक न चली। जब गांव वाले पंचायत प्रधान सहित उसको कई बार समझाने भी गए तो भी वह उनसे झगड़ा करने को उतारू हो जाती थी। लोगों के अनुसार उसका कहना रहता था कि मैं अपनी जमीन में जो चाहे कर सकती हूं। आपको इससे क्या लेना देना है।

पंचायत से नहीं ली है अनुमति डमटाल पंचायत प्रधान जीत राम का कहना है कि उक्त जगह जो कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाया गया है, इसकी कोई अनुमति पंचायत से नहीं ली गई है। इस संबंध में इस जगह की संदिग्ध गतिविधि की शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी दी थी। यह बेहद शर्मनाक कृत्य है, मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

संस्था के तमाम दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच हो : पूर्व विधायक पूर्व विधायक इंदौरान मनोहर धीमान ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा बहुत पहले इस बारे में प्रशासन को अवगत करवाया था, समय रहते कार्रवाई की गई होती तो यह नौबत नहीं आती। उक्त संस्था के तमाम दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह धारा 118 का भी उल्लंघन है। कैसे जमीन बाहरी लोगों को मिली है या किस के नाम जमीन है। मामला पत्राचार के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष उठाया जा रहा है।