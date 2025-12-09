हिमाचल: कुत्तों के जिंदा गाय को नोचने पर लोग उग्र, प्रशासन को दे दी सीधी चेतावनी; ये 5 बिंदु उठा रहे सवाल

संवाद सहयोगी, जसूर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत डमटाल पंचायत के माजरा गांव में जिंदा गाय को कुत्तों के आगे नोचने के लिए छोड़ने की घटना से लोग उग्र हो गए हैं। गांव के लोग एकत्रित हुए और संस्था को बंद करने का आग्रह प्रशासन से किया।



स्थानीय निवासी भानू पराशर सहित अन्य लोगों ने कहा कि संस्था के ये कैसे सेवादार हैं, जिन्होंने जिंदा गाय को नोचने के लिए कुत्तों के आगे छोड़ दिया। साथ ही इंदौरा के पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल को पत्र लिखा है। उन्होंने इसकी प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी है और कार्रवाई की मांग उठाई है।

संस्था ने बनाया है कुत्तों के लिए आश्रय स्थल मनोहर धीमान ने बताया कि वर्ष 2023 में माजरा गांव में लगभग दो एकड़ भूमि खरीदकर कुत्तों के लिए एक संस्था ने आश्रय स्थल बनाया है। पूर्व विधायक के अनुसार दंपती गुरदासपुर में वाइसलेस वाइस फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ भी चलाता है। पूर्व विधायक के अनुसार दंपती का दावा है कि वह प्रतिदिन 3000 कुत्तों और 30 गायों को भोजन कराते हैं तथा लगभग 20 गायें उन्होंने माजरा स्थित परिसर में रखी हैं लेकिन जो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है उससे हर व्यक्ति का दिल सहम गया है। वीडियो में दिख रहा है कि काफी कुत्ते एक गाय को नोच रहे हैं।