Himachal News: कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, पेंशनर दो माह से भुगतान के इंतजार में; अब की गई ग्रांट की मांग

Himachal Pradesh Govt हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) वित्तीय संकट से जूझ रहा है जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में देरी हो रही है। भारी बारिश के कारण निगम को 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पेंशनरों को पिछले एक साल से समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Govt, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को बरसात ने गहरे जख्म दिए हैं। ढाई महीने में निगम को 100 करोड़ का घाटा हुआ है। इस कारण निगम की वित्तीय हालत बिगड़ गई है। हालात यह हैं कि निगम प्रबंधन ने अभी तक इस महीने का वेतन जारी नहीं किया है।

यही नहीं पेंशनरों की पिछले दो महीने की पेंशन लंबित हो गई है। निगम प्रबंधन ने राज्य सरकार से अतिरिक्त ग्रांट की मांग की है। निगम प्रबंधन चाहता है कि दिवाली के त्यौहार पर सभी को समय पर वेतन व पेंशन जारी हो। एचआरटीसी को हर महीने 46 करोड़ तो केवल कर्मचारियों के वेतन के लिए ही चाहिए होते हैं। इसी तरह 23.50 करोड़ मासिक पेंशन के लिए चाहिए होते हैं। पेंशनरों की संख्या करीब 8500 है।

राज्य सरकार हर महीने देता है ग्रांट इन एड राज्य सरकार हर महीने एचआरटीसी को ग्रांट इन एड जारी करती है। सितंबर महीने में सरकार ने निगम को 56 करोड़ का बजट जारी किया था। 46 करोड़ वेतन पर खर्च होने के बाद निगम पेंशन नहीं दे पाया। ऐसे में निगम प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था अपनाते हुए केवल 65 वर्ष की आयु से ऊपर वाले पेंशनरों को ही पेंशन जारी की। बाकियों की पेंशन अभी लंबित है।

15 अक्टूबर को होगा प्रदर्शन 15 अक्टूबर को एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसको लेकर निगम प्रबंधन को ज्ञापन भेज दिया है। इसके लिए उन्होंने चालक, परिचालक सहित अन्य यूनियनों का भी सहयोग मांगा है। पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वह आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को तेज करेंगे।

एक साल से नहीं हो रहा समय पर भुगतान पेंशनरों का आरोप है कि उन्हें पिछले करीब एक साल से समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में उन्हें घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरों का कहना है कि समय पर पेश का भुगतान न होने से उन्हें रोजमर्रा के खर्चों, दवाइयों और परिवार का निर्वाह करने में कठिनाई हो रही है।