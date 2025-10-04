हिमाचल सरकार ने चुनाव से दो साल पहले तय किए 7 प्राथमिक क्षेत्र, किस तरह से होगा व्यवस्था परवर्तन, क्या है योजना?

Himachal Pradesh Govt Priority हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य शिक्षा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर्यटन ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज जैसे सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए बजट की कमी को बाधा नहीं बनने देने का आश्वासन दिया है और अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Govt Priority, हिमाचल प्रदेश में दो वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने जनता से जुड़े सात प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण किया है। ये क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन क्षेत्रों में विकास के लिए बजट को आड़े नहीं आने देने का आश्वासन दिया है। इसके लिए सचिवों को परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि मुख्य सचिव सभी विभागों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। परियोजनाएं पूरा करने को दो से चार माह का समय किया तय अधिकारियों को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दो से चार माह का समय निर्धारित किया गया है, जिससे विकास की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री ने सचिवों को लक्ष्य निर्धारित कर विभागों की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से कार्य कर रही है। सभी प्रशासनिक सचिवों को हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यों को धरातल पर उतारने की योजना पर तेजी से कार्य करने को कहा। अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।