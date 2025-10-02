हिमाचल की राजनीति में हलचल, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कौल ठाकुर ने की रजनी पाटिल से मुलाकत; कुछ बड़ा होगा?

हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने दिल्ली में रजनी पाटिल से मिलकर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस संगठन की मौजूदा हालत और आगामी रणनीति पर बात की। कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस कमेटी के गठन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कार्यकारिणी को जल्द बनाने का मुद्दा उठाया।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वीरभद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने वीरवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। दिल्ली में रजनी पाटिल के आवास पर हुई मुलाकात में हिमाचल की सियासत पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में कांग्रेस संगठन की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस कमेटी के गठन, आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर खासी चर्चा है। कांग्रेस कमेटी का गठन ना होने को लेकर कौल सिंह ठाकुर नाराजगी जता चुके हैं। इस मुलाकात में भी उन्होंने कार्यकारिणी के जल्द गठन का मामला उठाया। कौल सिंह ठाकुर वीरवार को दिल्ली में सायर महोत्सव और मंडी जन कल्याण सभा के 64वें वार्षिक समारोह में भाग लेने गए थे।