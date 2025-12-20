हिमाचल हाई कोर्ट: आदेश का पालन न करने पर प्रधान सचिव पर पांच लाख रुपये की कास्ट, सभी जिम्मेदार कर्मचारी करें भरपाई

विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh High Court, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेश का पालन न करने पर बागबानी विभाग के प्रधान सचिव पर पांच लाख रुपये की कास्ट लगाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए हैं।

सभी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी करें भरपाई न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी व कर्मचारी न्यायिक आदेश का पालन करने के लिए जिम्मेदार थे उन सभी से मिलकर इस कास्ट की राशि की भरपाई की जाए। पहले बागबानी विभाग के प्रधान सचिव को कास्ट की राशि अदा करने के आदेश जारी किए हैं।



कोर्ट ने जांच को अमल में लाने के पश्चात से इस राशि की भरपाई उन सभी से करने के आदेश जारी किए हैं जो न्यायिक आदेश का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार हैं।