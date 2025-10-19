Language
    हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों के भरे जाएंगे 332 पद, वित्त विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया और मासिक वेतन के लिए प्रस्ताव भेजा

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग 332 चिकित्सकों के पद भरने जा रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वित्त विभाग को वेतन प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही भर्ती शुरू होगी, जिससे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सरकार भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश में डाॅक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 332 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इसमें मासिक वेतन सहित अन्य खर्चों की मंजूरी मांगी गई है, ताकि इन पदों को भरा जा सके। 

    हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 200 पदों को भरने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अब 132 अतिरिक्त पद भी शामिल किए गए हैं। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

    कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में प्रशिक्षु के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में पहले भी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

    प्रशिक्षु कर्मियों के लिए जारी निर्देशों के अनुसार, परीक्षा के बाद उन्हें नियमित करने का प्रावधान है। चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

    आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में होगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति 

    आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है वहां पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों का पूरा डाटा एकत्रित कर रहा है। जहां पर अधिक संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात है वहां से उन्हें अन्य स्थानों पर तैनात किया जाएगा।

    स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 332 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेजा गया है। यह नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है। 
    -एम सुधा देवी, सचिव, स्वास्थ्य विभाग।

