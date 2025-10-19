हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों के भरे जाएंगे 332 पद, वित्त विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया और मासिक वेतन के लिए प्रस्ताव भेजा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 332 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इसमें मासिक वेतन सहित अन्य खर्चों की मंजूरी मांगी गई है, ताकि इन पदों को भरा जा सके।

हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 200 पदों को भरने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अब 132 अतिरिक्त पद भी शामिल किए गए हैं। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में प्रशिक्षु के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में पहले भी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रशिक्षु कर्मियों के लिए जारी निर्देशों के अनुसार, परीक्षा के बाद उन्हें नियमित करने का प्रावधान है। चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में होगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति

आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है वहां पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों का पूरा डाटा एकत्रित कर रहा है। जहां पर अधिक संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात है वहां से उन्हें अन्य स्थानों पर तैनात किया जाएगा।