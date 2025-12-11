हिमाचल सरकार राज्य अतिथियों के लिए खरीदेगी 5 स्पेशल कारें, 12 गाड़ियां होने के बावजूद क्यों हो रही नई खरीद?
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य अतिथि स्वागत व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पुराने वाहन बेड़े को चरणबद्ध तरीके से बदलने का निर्णय किया है।
विभाग ने पांच नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कारों की खरीद का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया है।
12 वाहन हैं, फिर और खरीद क्यों
सामान्य प्रशासन विभाग के पास वर्तमान में कुल 12 सरकारी वाहन हैं। लेकिन विभाग नई गाड़ियां खरीद रहा है, क्योंकि इनमें से अधिकांश तीन लाख किलोमीटर से भी अधिक चल चुके हैं।
इस वजह से इन वाहनों की मेंटेनेंस लागत लगातार बढ़ रही है, विश्वसनीयता कम हो रही है और राज्य अतिथियों की यात्रा के दौरान समस्या आने का जोखिम भी बढ़ गया है। इसी के चलते वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया।
सियाज कारें खरीदने का भी था विकल्प
मारुति सियाज कारों की खरीद करने का भी था विकल्प, लेकिन इनोवा क्रिस्टा को अधिक उपयुक्त माना गया। विभागीय अधिकारियों ने शुरुआत में मारुति सियाज खरीदने का सुझाव दिया था, लेकिन अतिथि प्रोटोकाल, पहाड़ी मार्गों और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए इनोवा क्रिस्टा को बेहतर विकल्प मानते हुए अंतिम प्रस्ताव उसी का भेजा गया।
मंत्रियों के पास ये वाहन
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू शिमला में रहते हुए इलेक्ट्रिक कार में यात्रा करते हैं। पिछले एक दशक से प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए फार्च्यूनर ही दी जा रही है। फार्च्यूनर लंबा सफर करने में अन्य वाहनों की तुलना में सही है।
