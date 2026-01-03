Language
    हिमाचल सरकार पांगी, लाहुल स्पीति, डोडरा क्वार व कुपवी की महिलाओं को देगी 1500 रुपये, सुख सम्मान निधि योजना का मिलेगा लाभ

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:26 AM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत जनजातीय क्षेत्रों (प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र पांगी, लाहुल स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी में पात्र लाभार्थियों को बकाया निधि का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। 

    इसके तहत 1,04,740 लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 को विधवा, परित्यक्त व एकल नारी पेंशन, 1,340 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन और 78,291 को दिव्यांगता राहत भत्ता राशि प्रदान की जा रहा है।
     
    बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक महिला एवं बाल विकास डा. पंकज ललित और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    तीन वर्ष में 99,799 नए मामले स्वीकृत

    सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्षों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 41,799, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 41,012 और वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक 16,988 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। 

    सुख आश्रय योजना का लाभ

    मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत शून्य से 18 वर्ष आयु के 20,735 लाभार्थियों तथा 18 से 27 वर्ष आयु के 853 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को 1,000 रुपये, 2,500 रुपये तथा 4,000 रुपये मासिक की दर से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। 

    सुक्खू ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पेंशन व सहायता राशि प्रदान करने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफटवेयर का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

