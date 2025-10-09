Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में स्कूल शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के नियम बदलेंगे, फर्जीवाड़े के बाद विभाग का बड़ा फैसला

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:25 AM (IST)

    Himachal Teachers Attendance Rules हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के नियमों में बदलाव करेगा। अब ऑनलाइन हाजिरी फेस रिकग्निशन से लगेगी। शिमला के स्कूलों में हाजिरी में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के उप निदेशकों को स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ।

    prefferd source google
    Hero Image
    आनलाइन हाजिरी के लिए नियम बदलेगा शिक्षा विभाग। प्रतीकात्मक फोटो

    अनिल ठाकुर, शिमला। Himachal Teachers Attendance Rules, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) मोबाइल एप के माध्यम से अभी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लगती है। विभाग इस एप के सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें हाजिरी के लिए फेस रिकग्निशन के फीचर को शामिल करेगा। हाजिरी लगाने में सामने आए फर्जीवाडे़ के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसको लेकर जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक होगी।

    अब केवल एप से लगेगी हाजिरी

    पहले शिक्षकों की हाजिरी बायोमीट्रिक व एप दोनों माध्यमों से लग रही थी। अब केवल एप के माध्यम से ही हाजिरी को अनिवार्य किया गया गया है।

    शिमला के स्कूल में सामने आया था फर्जीवाड़ा

    शिमला के स्कूल में जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है वह विभाग के लिए भी चौकाने वाला था। विभाग के अधिकारियों ने यह सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। इसलिए अब इसमें बदलाव किया जा रहा है।

    होगा बदलाव, निरीक्षण के निर्देश

    निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने बताया कि जल्द ही यह बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उप निदेशकों को भी निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि हर स्कूल का औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान स्कूल में हाजिरी को अनिवार्य रूप से जांचा जाए। इसमें कहीं इस तरह की अनियमितता तो नहीं बरती जा रही है। हाजिरी व छुट्टियों को मैनुअली भी देखा जाए ताकि कोई भी त्रूटी हुई है तो उसमें कार्रवाई की जा सकें।

    केस स्टडी-1

    राजधानी शिमला के मैफिल्ड स्कूल में हाजिरी में फर्जीवाडे़ का मामला सामने आया था। स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका ने सिम अपने कार्यालय में रखी हुई थी। यहां पर कोई अन्य व्यक्ति उसकी हाजिरी लगा रहा था। उप निदेशक की अध्यक्षता में जब टीम ने स्कूल में औचक निरीक्षण किया तो शिक्षिका स्कूल से गायब थी और उसकी हाजिरी ऑनलाइन लगी हुई थी। विभाग ने शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल के सरकारी स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़े छात्र और छात्रा, प्रधानाचार्य ने बुलाए दोनों के माता-पिता

    केस स्टडी-2

    दूसरा मामला भी राजधानी शिमला के खलीणी स्कूल में सामने आया था। निदेशक स्कूल शिक्षा ने खुद स्कूल का औचक निरीक्षण किया। स्कूल के प्रधानाचार्य अनुपस्थित पाए गए, जबकि शिक्षक हेल्प बुक से पढ़ाते मिले थे। निदेशक ने स्कूल स्टाफ से पूछा तो पता चला कि आठ और नौ सितंबर को बिना किसी पूर्व सूचना अथवा स्वीकृत अवकाश के प्रधानाचार्य अनुपस्थित थे। संबंधित उपनिदेशक (उच्च शिक्षा) को भी इस अनुपस्थिति की जानकारी नहीं थी, न ही कोई अवकाश आवेदन प्राप्त हुआ था।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चेकिंग के लिए पहुंची एक ही रोल नंबर की दो उत्तर पुस्तिकाएं, जांच में जुटा प्रशासन