हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चेकिंग के लिए पहुंची एक ही रोलनंबर की दो उत्तर पुस्तिकाएं, जांच में जुटा प्रशासन

Himachal Pradesh University हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एमए अंग्रेजी की परीक्षा में एक ही रोल नंबर की दो उत्तर पुस्तिकाएं मिलने से हड़कंप मच गया है। ये उत्तर पुस्तिकाएं ऊना के एक कॉलेज से आई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित कॉलेज से रिपोर्ट तलब की है और जांच के आदेश दिए हैं।
विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा में यह मामला पकड़ा गया है। परीक्षा शाखा से जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित कालेज से पूरे मामले की जानकारी मांगी है।
परीक्षा शाखा के अधिकारियों को जांच का निर्देश देते हुए शीघ्र रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। विश्वविद्यालय में इससे पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन फिलहाल यह भी मान कर चल रहा है कि हो सकता है कि एक ही रोलनंबर दो छात्रों ने भर दिए हों।
एक छात्र ने गलती से दूसरे का रोलनंबर लिख दिया हो। ऐसी स्थिति में एक ही उत्तर पुस्तिका के अंक मान्य होंगे, दूसरे अंक परिणाम घोषित न होने पर दावा पेश करने वाले छात्र को दिए जाएंगे। कहीं किसी छात्र ने बाद में दूसरी उत्तर पुस्तिका तो नहीं सौंपी है, इस मामले की जांच की जाएगी।
मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने माना कि परीक्षा शाखा में यह मामला सामने आया है। इसकी सूचना मिलने के बाद संबंधित कालेज से रिपोर्ट मांग ली है। फील्ड से रिपोर्ट आने के बद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
