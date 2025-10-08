हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चेकिंग के लिए पहुंची एक ही रोलनंबर की दो उत्तर पुस्तिकाएं, जांच में जुटा प्रशासन

Himachal Pradesh University हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एमए अंग्रेजी की परीक्षा में एक ही रोल नंबर की दो उत्तर पुस्तिकाएं मिलने से हड़कंप मच गया है। ये उत्तर पुस्तिकाएं ऊना के एक कॉलेज से आई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित कॉलेज से रिपोर्ट तलब की है और जांच के आदेश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh University, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एमए अंग्रेजी के पेपर की एक ही रोल नंबर की दो उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए पहुंच गई। ऊना के एक कालेज में हुई परीक्षा के बाद वहां से ये उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय भेजी गई।

विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा में यह मामला पकड़ा गया है। परीक्षा शाखा से जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित कालेज से पूरे मामले की जानकारी मांगी है। परीक्षा शाखा के अधिकारियों को जांच का निर्देश देते हुए शीघ्र रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। विश्वविद्यालय में इससे पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन फिलहाल यह भी मान कर चल रहा है कि हो सकता है कि एक ही रोलनंबर दो छात्रों ने भर दिए हों।