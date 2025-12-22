हिमाचल में स्कूली छात्रों के लिए बनेगी नई परिवहन नीति, सरकार उठाएगी जिम्मा; शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए नई परिवहन नीति बनेगी। कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज व बंद करने, हिम बस कार्ड की व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग नियमों में बदलाव करने जा रहा है। ऐसे स्कूल जहां के लिए सरकारी बस नहीं चलती वहां के लिए निजी बसों में सफर के लिए भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है। इसका जिम्मा सरकार उठाएगी। इसका नियम विभाग कैबिनेट में रखेगा।



शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने विभाग को नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होंगे शिक्षक स्कूलों में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित विषय के शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। बैठक में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सीबीएसई स्कूलों के विस्तार, भर्ती प्रक्रियाओं, खेल अधोसंरचना और प्रशासनिक सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की प्रमुख योजनाओं में शामिल सीबीएसई शिक्षा का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

94 स्कूलों को मिली सीबीएसई से संबंद्धता प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से 100 सीबीएसई स्कूल खोलने की योजना है। इनमें से 94 स्कूलों को पहले ही संबद्धता मिल चुकी है, जबकि शेष की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। सीबीएसई शिक्षकों के लिए अलग सब-कैडर भी बनाया जा रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार एसओपी को जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

1427 एसएमसी शिक्षकों की सीमित सीधी भर्ती बैठक में सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) परीक्षा 2025-26 की समीक्षा की गई। 1,427 जॉब ट्रेनी पदों पर इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए परीक्षा 22 फरवरी को प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

389 सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया शुरू शिक्षा मंत्री ने कहा कि 389 सहायक अचार्य की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अन्य लंबित भर्तियों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूला व शिक्षकों पर होगी कार्रवाई शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि शून्य नामांकन वाले स्कूलों का विलय किया जाए और शिक्षकों की तैनाती वास्तविक आवश्यकता के आधार पर युक्तिसंगत की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खेल और डे-बोर्डिंग स्कूल मंत्री ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 42 स्थानों पर इन स्कूलों के लिए 94.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के 9 खेल छात्रावासों में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और कोच के नियमित रिक्त पद भरने के निर्देश दिए गए।

31 दिसंबर तक संभालें पदभार

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पदोन्नत मुख्याध्यापक (हेडमास्टर) 31 दिसंबर तक अपने नए तैनाती स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही प्रधानाचार्यों की डीपीसी प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बागवानी विषय होगा शुरू शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में बागवानी विषय को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने विभाग को इसके लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इसे लागू कर दिया जाएगा। छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा मिल सके इसके लिए इस विषय को शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा पीजीटी, डीपीई और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एलडीआर प्रक्रिया तेज करने और विशेष रूप से दिव्यांग जेबीटी, शास्त्री और अन्य पदों की लंबित भर्तियों से जुड़े कानूनी मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया।