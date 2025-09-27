हिमाचल में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी महीने में एक दिन ला सकेंगे मोबाइल, इन दो कक्षाओं के लिए होगी छूट

School mobile phone ban हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक दिन मोबाइल फोन लाने की अनुमति दी है खासकर जेईई और नीट की तैयारी करने वालों के लिए। वे इसका उपयोग ऑनलाइन कोचिंग के लिए कर सकेंगे। अन्य छात्रों और शिक्षकों पर मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन स्कूल लाने पर पूर्ण रोक लगाई थी। अब सरकार ने जमा एक व दो कक्षा के विद्यार्थियों को बैग फ्री डे के दिन मोबाइल फोन लाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति केवल विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को होगी। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह सुविधा विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो जेईई और नीट जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल आनलाइन कोचिंग और शैक्षणिक कार्य के लिए कर पाएंगे।

अन्य विद्यार्थियों के लिए रहेगी रोक स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश का पालन करने को कहा है। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्यों को कहा है कि विद्यार्थियों को भी इस बारे में सूचित करें। अन्य विद्यार्थियों के लिए पूर्व की तरह मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा।