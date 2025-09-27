Language
    हिमाचल में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी महीने में एक दिन ला सकेंगे मोबाइल, इन दो कक्षाओं के लिए होगी छूट

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:02 PM (IST)

    School mobile phone ban हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक दिन मोबाइल फोन लाने की अनुमति दी है खासकर जेईई और नीट की तैयारी करने वालों के लिए। वे इसका उपयोग ऑनलाइन कोचिंग के लिए कर सकेंगे। अन्य छात्रों और शिक्षकों पर मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

    हिमाचल के सरकारी स्कूलों में एक दिन विद्यार्थी मोबाइल ला सकेंगे। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन स्कूल लाने पर पूर्ण रोक लगाई थी। अब सरकार ने जमा एक व दो कक्षा के विद्यार्थियों को बैग फ्री डे के दिन मोबाइल फोन लाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति केवल विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को होगी। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 

    शिक्षा विभाग का कहना है कि यह सुविधा विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो जेईई और नीट जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल आनलाइन कोचिंग और शैक्षणिक कार्य के लिए कर पाएंगे।

    अन्य विद्यार्थियों के लिए रहेगी रोक

    स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश का पालन करने को कहा है। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्यों को कहा है कि विद्यार्थियों को भी इस बारे में सूचित करें। अन्य विद्यार्थियों के लिए पूर्व की तरह मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा।

    शिक्षकों पर भी लगाया है प्रतिबंध

    बीते दिनों स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कक्षाओं में मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। शिक्षकों को भी कक्षाओं में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि विद्यार्थी व शिक्षक पढ़ाई की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यन दे सकें। 

    इंस्पायर स्कालरशिप के लिए मेधावी विद्यार्थियों की सूची जारी

    उधर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2025 में संचालित जमा दो परीक्षा से संबंधित इंस्पायर स्कालरशिप के लिए मेधावी विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि स्कालरशिप के लिए वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके विज्ञान संकाय में 465 या इससे अधिक हैं। मेधावी विद्यार्थियों की सूची व एडवाइजरी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी एडवाइजरी नोट में दिए गए वेबसाइट लिंक के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में मेधावी विद्यार्थियों को कार्यालय की ओर से पत्र भी भेजा गया है।

